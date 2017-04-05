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17:10 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин рассказал о подготовке Самары к ЧМ-2018 на итоговой коллегии Минтранса РФ

В среду, 5 апреля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял участие в итоговой расширенной коллегии министерства транспорта Российской Федерации.

Министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал о результатах работы ведомства, целях и задачах на 2017 год и плановый период до 2019 года.

Участники мероприятия также обсудили развитие инфраструктуры всех видов транспорта, повышение доступности транспортных услуг для населения, меры повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, транспортное обеспечение в период проведения кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу.

Николай Меркушкин рассказал о ходе подготовки дорожной инфраструктуры региона к проведению игр ЧМ-2018. В своем докладе губернатор подчеркнул, что основные работы будут завершены уже в текущем году.

«Подготовка современной, качественной транспортной инфраструктуры является важнейшим направлением нашей работы», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Напомним, в 2015 г. был сдан в эксплуатацию новый терминал аэропорта «Курумоч», ведутся работы по реконструкции магистралей стратегического значения «Волжский — аэропорт «Курумоч» и Московского шоссе. Модернизируется дорожная инфраструктура вблизи стадиона: впервые за годы строятся новые автодороги Арена-2018 и Дальняя, ведется строительство трамвайной ветки протяженностью 2,5 км, ведется реконструкция дорожного полотна на ул. Ташкентской.

Регион принимает активное участие в реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», в рамках которой будут отремонтированы магистрали Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Жигулевска, Кинеля, Чапаевска. Продолжается строительство мостового перехода «Фрунзенский», благодаря которому будет снижена транспортная напряженность в областном центре.

Особое внимание глава региона уделил безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Николай Меркушкин подчеркнул, что эта задача становится еще более актуальной в связи с трагическими событиями, произошедшими в Санкт-Петербурге.

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