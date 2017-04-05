Сообщение о назначении экс-министра удалено с сайта Минсельхоза

5 апреля на сайте Минсельхоза была опубликована информация о назначении господина Огородова заместителем руководителя Пермского научного центра по вопросам агропромышленного комплекса. Источник в краевом правительстве сообщил «Ъ», что данное учреждение не имеет никакого отношения к Минсельхозу, поэтому его размещение было некорректным. «Оно будет опубликовано на другом ресурсе» — отметил источник.



Информация о назначении господина Огородова размещена на официальном портале Минсельхоза РФ.



Господин Огородов возглавлял Минсельхоз с 2012 по 2017 года.