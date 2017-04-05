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21:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Сообщение о назначении экс-министра удалено с сайта Минсельхоза

Информация о назначении экс министра сельского хозяйства Пермского края Ивана Огородова была удалена с сайта ведомства.

5 апреля на сайте Минсельхоза была опубликована информация о назначении господина Огородова заместителем руководителя Пермского научного центра по вопросам агропромышленного комплекса. Источник в краевом правительстве сообщил «Ъ», что данное учреждение не имеет никакого отношения к Минсельхозу, поэтому его размещение было некорректным. «Оно будет опубликовано на другом ресурсе» — отметил источник.

Информация о назначении господина Огородова размещена на официальном портале Минсельхоза РФ.

Господин Огородов возглавлял Минсельхоз с 2012 по 2017 года.

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