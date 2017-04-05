Дорожный фонд Воронежской области возьмут под контроль аудиторы

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев поручил Контрольно-счетной палате региона усилить контроль за расходованием средств дорожного фонда. Об этом говорилось 5 апреля на встрече главы региона с председателем Контрольно-счетной палаты (КСП) Воронежской области Вячеславом Олемским, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

На встрече председатель КСП рассказал об итогах проводившейся в январе проверки расходования средств, выделенных в 2015—2016 годах на совершенствование службы родовспоможения региона в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие здравоохранения». Проверки прошли в перинатальном центре Воронежской областной клинической больницы № 1, Воронежской роддоме № 3, городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 10 и в Россошанской районной больнице. По словам главы КСП, результаты аудита показали, что проводимые в регионе мероприятия по совершенствованию службы родовспоможения способствуют снижению перинатальной и материнской смертности, а также заболеваемости новорожденных. Оснащение родильных домов и отделений медицинским оборудованием соответствует стандарту, утвержденному приказом министерства здравоохранения РФ. Однако КСП выявила и нарушения. Так, учреждения не всегда соблюдали утвержденную схему маршрутизации беременных женщин на роды в зависимости от степени перинатального риска, во всех проверенных учреждениях проверяющие нашли нарушения в организации учета фактического отработанного времени врачей, принимавших роды вне графика дежурства.

Другой темой встречи стали итоги проверки Евдаковского масложирового комбината (ЕМЖК), градообразующего предприятия поселка городского типа Каменка — в части эффективности предоставления господдержки. Согласно выводам КСП, 6,5 млрд инвестиций предприятием освоены полностью: проведена реконструкция, расширен ассортимент производимой продукции. Однако пока заработная плана на предприятии на 12% средней по отрасли.

На встрече шла речь о программе переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанной на 2013−2017 годы. Вячеслав Олемской рассказал, что КСП обратилась в Фонд содействия реформированию ЖКХ с просьбой продлить федеральную программу. Необходимость в этом показали проведенные проверки.

Алексей Гордеев в ходе встречи поручил председателю Контрольно-счетной палаты области усилить контроль за расходованием средств Дорожного фонда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе облдума приняла решение об увеличении размера Дорожного фонда области — на 2017 году сумма средств фонда составляет 9,8 млрд рублей, что почти на треть выше, чем годом ранее.

Дорожные работы в Воронеже начались еще в марте — благодаря раннему потеплению и сходу снежного покрова. Только на ремонт улиц Воронежа запланировано около двух миллиардов рублей.