Глава Самары в прямом эфире ответит на вопросы горожан

В четверг, 6 апреля в прямом эфире телеканала «СКАТ» глава Самары Олег Фурсов ответит на вопросы горожан и расскажет о решении актуальных городских задач, сообщает администрация областного центра.

В ходе передачи будут затронуты темы, касающиеся «генеральной уборки» города, планов по развитию городской инфраструктуры в 2017 году, ремонта дорог, благоустройства общественных зон, подготовки к Чемпионату мира по футболу и многое другое.

Для того, чтобы задать интересующий вопрос жители Самары могут позвонить в студию по телефону 927−98−78.

Начало эфира — в 19:00.