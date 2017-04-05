Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
СМИ: Питерский смертник странно себя вел перед терактом
В ЕВС ответили на сообщение о переносе «Евровидения» из Киева
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Черчесов: У сборной уже есть костяк
СМИ: Роналду покинет клуб, если тот подпишет Гризманна или Азара
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
"Измождённые селёдки": жена Николаева оскорбила коллег мужа
Выжившая в теракте женщина сказала, что ее спасло
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
18:06 (мск), источник: АиФ Самара

Глава Самары в прямом эфире ответит на вопросы горожан

Жители Самары смогут задать главе города вопрос, позвонив в студию.

В четверг, 6 апреля в прямом эфире телеканала «СКАТ» глава Самары Олег Фурсов ответит на вопросы горожан и расскажет о решении актуальных городских задач, сообщает администрация областного центра.

В ходе передачи будут затронуты темы, касающиеся «генеральной уборки» города, планов по развитию городской инфраструктуры в 2017 году, ремонта дорог, благоустройства общественных зон, подготовки к Чемпионату мира по футболу и многое другое.

Для того, чтобы задать интересующий вопрос жители Самары могут позвонить в студию по телефону 927−98−78.

Начало эфира — в 19:00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Удобная «ошибка»? В Архангельске начислили коммуналку на 25 млн руб больше
Кремль открестился от организации антитеррористических акций
Роструд напомнил, как россияне будут отдыхать в мае
Машинист взорванного поезда получил награду за спасение людей
Стала известна дата визита Тиллерсона в Москву
Китай стал крупнейшим импортером американской нефти
В Петербурге задержали седьмого вербовщика в ряды террористов
В США недалеко от Вашингтона разбился военный истребитель F-16
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начал массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Леди
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото) Хотят ли дети «живых Барби» следовать примеру матерей?
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь