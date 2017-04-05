Глава Самары в прямом эфире ответит на вопросы горожан
Жители Самары смогут задать главе города вопрос, позвонив в студию.
Жители Самары смогут задать главе города вопрос, позвонив в студию.
В четверг, 6 апреля в прямом эфире телеканала «СКАТ» глава Самары Олег Фурсов ответит на вопросы горожан и расскажет о решении актуальных городских задач, сообщает администрация областного центра.
В ходе передачи будут затронуты темы, касающиеся «генеральной уборки» города, планов по развитию городской инфраструктуры в 2017 году, ремонта дорог, благоустройства общественных зон, подготовки к Чемпионату мира по футболу и многое другое.
Для того, чтобы задать интересующий вопрос жители Самары могут позвонить в студию по телефону 927−98−78.
Начало эфира — в 19:00.