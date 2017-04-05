Лавров и Тиллерсон проведут переговоры в Москве 11—12 апреля
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит
11—12 апреля Москву с рабочим визитом посетит государственный секретарь США Тиллерсон. Это его первый приезд в нашу страну в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа.
Повестка встречи
На встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и США «предполагается обсуждение актуальных задач в области международной безопасности, стоящих перед мировым сообществом и требующих совместных усилий наших стран». «Среди них — борьба с терроризмом, в первую очередь с ИГИЛ и другими террористическими группировками, захватившими часть территории Сирии, урегулирование сирийского,
Лавров на встрече с Тиллерсоном также поднимет вопросы «о необходимости устранения многочисленных раздражителей двусторонней сферы отношений, таких как аресты граждан России американскими спецслужбами в третьих странах, нарушение в США прав российских приемных детей, создание искусственных сложностей для выполнения нашими дипломатами своих служебных обязанностей». «Важное значение имеет также расширение
В МИД РФ не исключили, что стороны могут рассмотреть тематику контроля над вооружениями.
Ожидания от переговоров
Как констатировали в министерстве иностранных дел, в последние годы по инициативе прежних вашингтонских властей
«Рассчитываем, что визит нового госсекретаря США поможет выводу