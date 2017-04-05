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18:22 (мск), источник: ТАСС

Лавров и Тиллерсон проведут переговоры в Москве 11—12 апреля

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит 11—12 апреля Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в МИД РФ.

Источник: AP 2017
11—12 апреля Москву с рабочим визитом посетит государственный секретарь США Тиллерсон. Это его первый приезд в нашу страну в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа.
МИД РФ

Повестка встречи

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На встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и США «предполагается обсуждение актуальных задач в области международной безопасности, стоящих перед мировым сообществом и требующих совместных усилий наших стран». «Среди них — борьба с терроризмом, в первую очередь с ИГИЛ и другими террористическими группировками, захватившими часть территории Сирии, урегулирование сирийского, палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского и других конфликтов, деэскалация обстановки на Корейском полуострове. Не будет обойдено вниманием положение на Украине с акцентом на необходимость выполнения Киевом своих обязательств по Минским соглашениям», — перечислили в МИД РФ.

Лавров на встрече с Тиллерсоном также поднимет вопросы «о необходимости устранения многочисленных раздражителей двусторонней сферы отношений, таких как аресты граждан России американскими спецслужбами в третьих странах, нарушение в США прав российских приемных детей, создание искусственных сложностей для выполнения нашими дипломатами своих служебных обязанностей». «Важное значение имеет также расширение торгово-инвестиционных связей, развитие культурных, научных, спортивных и других обменов», — добавили в министерстве иностранных дел.

В МИД РФ не исключили, что стороны могут рассмотреть тематику контроля над вооружениями.

Ожидания от переговоров

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Как констатировали в министерстве иностранных дел, в последние годы по инициативе прежних вашингтонских властей российско-американские отношения оказались в глубоком кризисе. Заявленное стремление нового руководства США поменять ситуацию к лучшему заслуживает позитивной оценки, продолжили в министерстве, однако судить следует по реальным делам. «Со своей стороны открыты к взаимодействию в различных областях на основе принципов равноправия, невмешательства во внутренние дела и уважения интересов друг друга», — добавили в МИД РФ.

«Рассчитываем, что визит нового госсекретаря США поможет выводу российско-американских отношений на траекторию устойчивого развития, позволит повысить уровень взаимного понимания. Это отвечало бы интересам не только наших народов, но и всего мира, способствовало бы укреплению глобальной стабильности», — указали в министерстве иностранных дел.

Комментарии
1
ММС
Чуть ли не месяц назад уже сообщали, что приедет в День Космонавтики. Чего два раза одну новость сообщать.
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