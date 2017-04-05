Лавров и Тиллерсон проведут переговоры в Москве 11—12 апреля

11—12 апреля Москву с рабочим визитом посетит государственный секретарь США Тиллерсон. Это его первый приезд в нашу страну в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа.

На встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и США «предполагается обсуждение актуальных задач в области международной безопасности, стоящих перед мировым сообществом и требующих совместных усилий наших стран». «Среди них — борьба с терроризмом, в первую очередь с ИГИЛ и другими террористическими группировками, захватившими часть территории Сирии, урегулирование сирийского, палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского и других конфликтов, деэскалация обстановки на Корейском полуострове. Не будет обойдено вниманием положение на Украине с акцентом на необходимость выполнения Киевом своих обязательств по Минским соглашениям», — перечислили в МИД РФ.

Лавров на встрече с Тиллерсоном также поднимет вопросы «о необходимости устранения многочисленных раздражителей двусторонней сферы отношений, таких как аресты граждан России американскими спецслужбами в третьих странах, нарушение в США прав российских приемных детей, создание искусственных сложностей для выполнения нашими дипломатами своих служебных обязанностей». «Важное значение имеет также расширение торгово-инвестиционных связей, развитие культурных, научных, спортивных и других обменов», — добавили в министерстве иностранных дел.

В МИД РФ не исключили, что стороны могут рассмотреть тематику контроля над вооружениями.

Ожидания от переговоров