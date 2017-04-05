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17:45 (мск), источник: Калининград.Ru

Депутаты Облдумы одобрили кандидатуру нового прокурора региона

Депутаты Облдумы одобрили кандидатуру Сергея Хлопушина на должность прокурора Калининградской области. Такое решение принял комитет по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку в среду, 5 апреля.

Источник: Калининград.Ru

Хлопушина должны окончательно утвердить на внеочередном заседании в четверг.

— Я проработал в прокуратуре Вологодской области десять лет, и это предполагает ротацию кадров. Решение о моём переводе в Калининградскую область принято руководством, но оно совпадает с моим желанием, — заявил кандидат на пост прокурора.

Сергей Хлопушин является государственным советником юстиции второго класса, кандидатом юридических наук. Он возглавил возглавил прокуратуру Вологодской области в 2007 году. До этого работал начальником управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры РФ.

Назначение Сергея Хлопушина на пост главы калининградского надзорного органа рассмотрят народные избранники на заседании Облдумы в четверг, 6 марта. Ранее должность областного прокурора занимал Сергей Табельский.

В марте на сайте заксобрания Краснодарского края появилась информация о том, что депутатам представили Сергея Табельского в качестве нового прокурора регионального ведомства. Президент РФ Владимир Путин уже утвердил его в этой должности. В Калининградскую область Табельского перевели в 2013 году.

Комментарии
1
Сергей Андроников
Ассоциация (водно-моторного клуба) г.Зеленоградска неоднократно обращалась к прокурору Тобельскому С.В. по вопросу сохранения клуба ,в том числе и лично ,однако:"...а воз и ныне там " посмотрим ,что скажет ,а точнее сделает новый прокурор.
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