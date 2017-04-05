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18:44 (мск), источник: Sputnik.by

Кобяков: создание новых рабочих мест не должно стать профанацией

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков предупредил о недопустимости формального подхода процессу по созданию новых рабочих мест.

Источник: Sputnik.by

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы все безработные были трудоустроены до 1 мая. Он также поставил задачу в 2017 году создать в Беларуси не менее 70 тысяч новых рабочих мест.

«Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию с созданием новых рабочих мест. Самое главное, чтобы эту работу не превратили в профанацию, погоню за показателями, отчеты на бумаге без реального исполнения задачи», — заявил Кобяков журналистам в ходе поездки в Могилевскую область.

Он отметил, что следит за выполнением поручения президента и Комитет госконтроля.

В то же время глава правительства подчеркнул, что «количество принимаемых на работу и увольняемых пока не в пользу приема» — количество работающих пока уменьшается. «Но на то могут быть разные причины, в том числе демографического плана», — добавил Кобяков.

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