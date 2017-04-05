Овсянников потребовал от торговых сетей Севастополя снизить цены на продукты

«Мы сегодня обсуждали ситуацию с ценами на продукты питания — они выше, чем в Республике Крым, в Южном федеральном округе. Данная ситуация уже не может оставаться без внимания», — заявил Овсянников.

По его словам, представители сетей пытались объяснить свою ценовую политику, но весовых аргументов привести не смогли.

«Самый яркий пример, когда торговые компании имеют магазины в Симферополе и в Севастополе и на продукты питания разные цены — это объяснить невозможно. У нас схожая ситуация с Республикой Крым с точки зрения логистики, с транспортной доступностью субъектов РФ. Возможно, чуть сложнее, что у нас нет распределительных центров и мы условно находимся в конце логистической цепочки, когда поставщики распределяют поставки в Симферополе и везут в Севастополь. Есть ряд сложностей, связанных с разрешительными документами, но таких ключевых аргументов, позволяющих объяснить, почему здесь цены должны быть на 10−15% дороже, чем в Симферополе или Ялте, явно не было», — подчеркнул глава города.

Он также заверил, что в ближайшее время севастопольские власти будут активно следить за вопросом ценообразования в торговых сетях. «Мы заверили руководителей торговых сетей, что эту ситуацию больше не будем оставлять без внимания. В ближайшие два месяца мы будем активно заниматься этим вопросом», — сказал Овсянников.