Учителя прошли маршем протеста от Академии наук до здания правительства

Глава правительства назвал организованный марш политическим и напомнил, что кабмин уже ведет переговоры с профильным профсоюзом.

Учителя требуют повысить минимальную зарплату в отрасли до пяти тысячи леев. В случае игнорирования требования, они грозят всеобщей забастовкой.

Комментируя протесты, глава правительства назвал их политическими.

«Во время предыдущей акции участники протеста держали плакат с надписью “Меняю зарплату учителя на зарплату депутата”. Хочу сказать профсоюзным вожакам, что сегодня я тоже готов поменять мою зарплату премьер-министра на зарплату профсоюзного лидера. Им должно быть по меньшей мере совестно разжигать общественные страсти ради того, чтобы скрывать свои высокие доходы», — сказал премьер-министр Павел Филип.

Глава кабмина призвал лидеров профильного профсоюза не выводить учителей на улицы и не шантажировать правительство как раз в то время, когда идут переговоры о компромиссном решении по зарплатам работников системы образования.