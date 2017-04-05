Учителя прошли маршем протеста от Академии наук до здания правительства
Учителя снова провели в столице акцию протеста. Теперь они требуют повышения зарплаты на 50%.
Учителя снова провели в столице акцию протеста. Теперь они требуют повышения зарплаты на 50%.
Глава правительства назвал организованный марш политическим и напомнил, что кабмин уже ведет переговоры с профильным профсоюзом.
Учителя требуют повысить минимальную зарплату в отрасли до пяти тысячи леев. В случае игнорирования требования, они грозят всеобщей забастовкой.
Комментируя протесты, глава правительства назвал их политическими.
«Во время предыдущей акции участники протеста держали плакат с надписью “Меняю зарплату учителя на зарплату депутата”. Хочу сказать профсоюзным вожакам, что сегодня я тоже готов поменять мою зарплату
Глава кабмина призвал лидеров профильного профсоюза не выводить учителей на улицы и не шантажировать правительство как раз в то время, когда идут переговоры о компромиссном решении по зарплатам работников системы образования.