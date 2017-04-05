Депутаты нашли в законопроекте о пятиэтажках нарушение Конституции

Документ будет обсуждаться на заседании комитета 6 апреля, рассказала РБК председатель комитета Галина Хованская. «Идея законопроекта красивая, но оформлена плохо. Он нарушает статьи Конституции, которые касаются судебной защиты, гражданско-правовых отношений, права собственности», — отметила Хованская.
В проекте указано, что комитет поддержит концепцию законопроекта «с учетом ряда замечаний». Как подчеркивается в документе, законопроект предлагает предоставлять гражданам сносимых домов жилое помещение, равнозначное тому, чем они владели прежде — не меньшей площади и с тем же количеству комнат. Но «принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения», говорится в основном законе страны (ч.3 ст. 35). Поэтому комитет Госдумы отметил, что в законопроекте нужно прописать: собственники имеют право на получение возмещение за жилье либо предоставление другого жилого помещения «с зачетом его стоимости при определении размера возмещения».
Собственнику квартиры в пятиэтажке направляются несколько предложений о новом жилье, подчеркивается в законопроекте. Если через 60 дней он не ответит, то будет выселен по суду. Собственник может обжаловать только факт равнозначности предоставляемого ему жилого помещения, но не само выселение. Однако согласно статьям 19, 45 и 46 Конституции государство гарантирует судебную защиту каждому гражданину, а любые решения или действия власти могут быть обжалованы, то есть у граждан есть право подать заявление в суд в связи с выселением, заявили депутаты. В комитете также предлагают отсчитывать 60 дней не с момента направления собственнику предложений, а с получения их владельцем квартир.
Парламентарии настаивают, что вопрос о включении домов в программу реновации должен обсуждаться на публичных слушаниях.
Сейчас столичные власти планируют опрашивать жильцов пятиэтажек через портал «Активный гражданин». Кроме того, взносы за капремонт, уплаченные жильцами сносимых домов, должны по Жилищному кодексу распределяться между собственниками, говорится в проекте заключения. В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что взносы будут направлены на строительство новых домов для жильцов пятиэтажек.
10 марта в Госдуму был внесен законопроект об изменениях в федеральный закон «О статусе столицы РФ», который наделяет столичные власти правом утверждать «программу реновации жилищного фонда», определять серии и конкретные дома под снос. Для строительства новых домов будет создан Фонд содействия реновации жилищного фонда, который сможет получать земельные участки без торгов.
Во вторник, 4 апреля, в Госдуме прошло расширенное заседание совета с участием Сергея Собянина. Мэр столицы заявил, что через 20 лет более половины пятиэтажек будут в аварийном состоянии, так что их все равно придется сносить, даже затратив на капитальный ремонт миллиарды рублей. Получать равнозначное жилье для собственников выгоднее, чем равноценное, поскольку рыночная стоимость квартир той же площади в новых домах на 30% выше, уверен Собянин. Всего в столице предполагается снести почти 8 тыс. домов, в которых проживают 1,6 млн человек.