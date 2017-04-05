Депутаты нашли в законопроекте о пятиэтажках нарушение Конституции

В проекте указано, что комитет поддержит концепцию законопроекта «с учетом ряда замечаний». Как подчеркивается в документе, законопроект предлагает предоставлять гражданам сносимых домов жилое помещение, равнозначное тому, чем они владели прежде — не меньшей площади и с тем же количеству комнат. Но «принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения», говорится в основном законе страны (ч.3 ст. 35). Поэтому комитет Госдумы отметил, что в законопроекте нужно прописать: собственники имеют право на получение возмещение за жилье либо предоставление другого жилого помещения «с зачетом его стоимости при определении размера возмещения».

Собственнику квартиры в пятиэтажке направляются несколько предложений о новом жилье, подчеркивается в законопроекте. Если через 60 дней он не ответит, то будет выселен по суду. Собственник может обжаловать только факт равнозначности предоставляемого ему жилого помещения, но не само выселение. Однако согласно статьям 19, 45 и 46 Конституции государство гарантирует судебную защиту каждому гражданину, а любые решения или действия власти могут быть обжалованы, то есть у граждан есть право подать заявление в суд в связи с выселением, заявили депутаты. В комитете также предлагают отсчитывать 60 дней не с момента направления собственнику предложений, а с получения их владельцем квартир.