Центр греческой культуры открылся в Нижнем Новгороде 5 апреля

«Я убежден, что имеющийся потенциал двустороннего сотрудничества реализован не полностью, и нам следует искать новые точки соприкосновения. У региона широкие возможности, наша промышленность производит огромный спектр товаров и услуг, мы готовы покрыть потребности греческого рынка. Обращаясь к другим сферам, я вижу большой потенциал развития сотрудничества в сфере туризма. Знаю, что греческие острова прельщают множество туристов из Нижегородской области, в 2016 году их посетило порядка 9 тысяч нижегородцев, но и нам есть что показать, — заявил Евгений Люлин во время презентации региона Послу, впервые приехавшему в Нижегородскую область.

«Первые впечатления очень яркие, приятные, и я уже уверен, что они будут еще лучше. Политические отношения между нашими странами находятся на прекрасном уровне, и я рад, что мы будем реализовывать эти отношения в сотрудничестве между субъектами», — подчеркнул Андреас Фриганас.

Стороны обсудили и перспективы развития культурных связей. «Знаю, что Ваш визит обусловлен проведением в регионе Эха международного фестиваля “Современное кино Греции” и открытием Центра греческой культуры. Рад, что традиции дружбы, получившие импульс в ходе перекрестного Года культуры, укрепляются на нижегородской земле. Нижегородская филармония имени Ростроповича будет рада принять у себя греческих музыкантов, а музей-заповедник “Болдино” приглашает поэтов и писателей, представителей научных кругов, изучающих жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина», — отметил вице-губернатор.

После встречи с вице-губернатором в рамках официального визита в регион Андреас Фриганас принял участие в церемонии открытия Центра греческой культуры в Нижегородской области.

По данным департамента внешних связей правительства Нижегородской области, миссия центра — объединить представителей культуры и бизнеса для активного развития сотрудничества России и Греции в области туризма, банковского и финансового сектора, сектора пищевой промышленности и других направлений. Главной своей задачей НРОО «Центр греческой культуры» видит знакомство жителей города и области с историей и современной жизнью Греции, с ее культурой и экономикой.

Открытие Центра приурочено к перекрестному году культуры «Россия-Греция» и символизирует важность устойчивых отношений между странами.

СПРАВКА

По данным Приволжского таможенного управления, товарооборот Нижегородской области с Греческой Республикой по итогам 2016 года составил 1,369 млн. долларов (увеличение на 32,6% по сравнению с 2015 годом). Доля экспорта в товарообороте составила 86,6%. По итогам 2016 года по объему товарооборота Греция поднялась на 82 место среди 143 стран — внешнеторговых партнеров Нижегородской области, тогда как в 2015 году занимала 83 место.