США депортировали в Москву осужденного за шпионаж россиянина

США депортировали гражданина России и бывшего сотрудника Внешэкономбанка России Евгения Бурякова, осужденного по делу о шпионаже. Соответствующее сообщение размещено на сайте иммиграционно-таможенной службы США (ICE).

Служба распространила фотографию, на которой Буряков снят в салоне самолета «Аэрофлота» по дороге в Россию.

Буряков был арестован в Нью-Йорке в январе 2015 года по обвинениям в незаконной работе на российское правительство на территории США и в сговоре с этой целью.

В марте 2016 года он признал свою вину по одной статье: действия в качестве агента иностранного правительства без уведомления властей США. Буряков был приговорен к 2,5 годам лишения свободы и досрочно освобожден 31 марта.