США депортировали в Москву осужденного за шпионаж россиянина
Осужденный за шпионаж гражданин России Евгений Буряков был депортирован из США, сообщает американская
Осужденный за шпионаж гражданин России Евгений Буряков был депортирован из США, сообщает американская
США депортировали гражданина России и бывшего сотрудника Внешэкономбанка России Евгения Бурякова, осужденного по делу о шпионаже. Соответствующее сообщение размещено на сайте
Служба распространила фотографию, на которой Буряков снят в салоне самолета «Аэрофлота» по дороге в Россию.
Буряков был арестован в
В марте 2016 года он признал свою вину по одной статье: действия в качестве агента иностранного правительства без уведомления властей США. Буряков был приговорен к 2,5 годам лишения свободы и досрочно освобожден 31 марта.