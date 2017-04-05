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19:38 (мск), источник: РБК

США депортировали в Москву осужденного за шпионаж россиянина

Осужденный за шпионаж гражданин России Евгений Буряков был депортирован из США, сообщает американская имиграционно-таможенная служба. В марте 2016 он был осужден на 2,5 года лишения свободы и досрочно освобожден 31 марта.

Источник: AP 2017
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США депортировали гражданина России и бывшего сотрудника Внешэкономбанка России Евгения Бурякова, осужденного по делу о шпионаже. Соответствующее сообщение размещено на сайте иммиграционно-таможенной службы США (ICE).

Служба распространила фотографию, на которой Буряков снят в салоне самолета «Аэрофлота» по дороге в Россию.

Буряков был арестован в Нью-Йорке в январе 2015 года по обвинениям в незаконной работе на российское правительство на территории США и в сговоре с этой целью.

В марте 2016 года он признал свою вину по одной статье: действия в качестве агента иностранного правительства без уведомления властей США. Буряков был приговорен к 2,5 годам лишения свободы и досрочно освобожден 31 марта.

Комментарии
5
взгляд со стороны
Легко отделался,коль как по УДО в России освободили.
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Оксана Поддубная
Что-то слишком долго Трамп запрягает. Пора бы уже и дипломатов, отправленных черноджепым перед НГ в отпуск, вернуть на место вместе с дачей.
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Александр Козырев
Помню случай..., ребята из ФСБ задержали двух америкосов... Объявили по ТВ РФ... Лично я ждал что их вышлют из РФ, как лиц нон-грата... Но..., кто-то по телеку сказал..., - высылать не будем..., вдруг умнее шпиёнов пришлют...!)))
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