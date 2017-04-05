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21:54 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Мэр Ройзман объяснил свои губернаторские амбиции

Глава города назвал причины, которые толкают к участию к предвыборной губернаторской гонке.

Источник: РИА "Новости"

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире телеканала ЕТВ в очередной раз подтвердил, что намерен выдвинуться в губернаторы Свердловской области. И объяснил, почему он это делает, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» в среду, 5 апреля.

По словам Ройзмана, глава уральского региона должен в первую очередь обращать внимание на ситуацию в муниципалитетах, а не положение в столице Урала. Поэтому, как глава, он решил заступиться за город, отмечая, что в последнее время у Екатеринбурга отобрали его полномочия и не вернули.

«Никакие полномочия городу не вернули. Никакие наши финансовые проблемы, которые были созданы при участии этого губернатора (Евгения Куйвашева — Прим. ред.), не решились. А сейчас происходят вещи, как микрорайоне Академический, — две огромных территории отдают без аукциона, якобы за какие-то инвестиции. Город лишается более четырех миллиардов рублей единовременно», — отметил Евгений Ройзман.

Мэр считает, что Екатеринбург на сегодняшний день единственный город-донор, и если не лезть в его дела, то он не сможет таковым быть.

«Он остался единственным городом-донором в регионе. А когда-то их было восемь. Нижний Тагил остался без выставки Russia Arms Expo — это сильный удар по городу. Я же вижу, что происходит. Я понимаю экономику, и мне есть что сказать, — сказал он. — Весь упор, всю работу надо перенести в регион. Вспомните, как работал Россель: он вообще из области не вылезал. И не просто так половина области до сих пор считает, что Россель — губернатор».

Глава Екатеринбурга стал третьим по счету кандидатом, вызвавшимся участвовать в выборах губернатора Свердловской области. До него это сделали член «Справедливой России» Александр Бурков (посредством лидера партии Сергея Миронова) и бывший лидер свердловского отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин. Выборы должны состояться 10 сентября 2017 года.

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