Мэр Ройзман объяснил свои губернаторские амбиции
Глава города назвал причины, которые толкают к участию к предвыборной губернаторской гонке.
Глава города назвал причины, которые толкают к участию к предвыборной губернаторской гонке.
Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире телеканала ЕТВ в очередной раз подтвердил, что намерен выдвинуться в губернаторы Свердловской области. И объяснил, почему он это делает, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» в среду, 5 апреля.
По словам Ройзмана, глава уральского региона должен в первую очередь обращать внимание на ситуацию в муниципалитетах, а не положение в столице Урала. Поэтому, как глава, он решил заступиться за город, отмечая, что в последнее время у Екатеринбурга отобрали его полномочия и не вернули.
«Никакие полномочия городу не вернули. Никакие наши финансовые проблемы, которые были созданы при участии этого губернатора (Евгения Куйвашева — Прим. ред.), не решились. А сейчас происходят вещи, как микрорайоне Академический, — две огромных территории отдают без аукциона, якобы за
Мэр считает, что Екатеринбург на сегодняшний день единственный
«Он остался единственным
Глава Екатеринбурга стал третьим по счету кандидатом, вызвавшимся участвовать в выборах губернатора Свердловской области. До него это сделали член «Справедливой России» Александр Бурков (посредством лидера партии Сергея Миронова) и бывший лидер свердловского отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин. Выборы должны состояться 10 сентября 2017 года.