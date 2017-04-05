Дума поддержала приравнивание встреч депутатов с избирателями к митингам

Если законопроект будет принят, подавать заявку на проведение мероприятия нужно будет за 7 дней. Против инициативы выступили все оппозиционные фракции.

Поправками предлагается ввести особый порядок уведомления о таких встречах: желающие пообщаться с избирателями депутаты должны будут подать запрос на согласование мероприятия не позднее чем за семь дней (для обычных митингов минимальный срок — десять дней). При этом на встречи с избирателями в специально отведенных для этого местах закон распространяться не будет.

Поправками предлагается ввести особый порядок уведомления о таких встречах: желающие пообщаться с избирателями депутаты должны будут подать запрос на согласование мероприятия не позднее чем за семь дней (для обычных митингов минимальный срок — десять дней). При этом на встречи с избирателями в специально отведенных для этого местах закон распространяться не будет.

Главная цель проекта, по словам Белых, — обеспечение безопасности участников публичных мероприятий. Депутат Олег Шеин («Справедливая Россия») попросил автора перечислить случаи, когда встречи депутатов с избирателями привели к проблемам с безопасностью. Белых не смогла дать внятный ответ.

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заметил, что если депутат не будет согласовывать встречу, то его можно привлечь к ответственности только с согласия генпрокурора. Зампредседателя комитета Госдумы по законодательству единоросс Рафаэль Марданшин подтвердил, что депутат имеет иммунитет, «а вот граждане могут нести всю полноту ответственности».

Олег Смолин из КПРФ рассказал, что ему не раз приходилось приезжать в село и «наталкиваться на закрытый на замок клуб и встречаться с людьми на улице». «Теперь я буду вынужден отказаться от таких встреч, либо мне предложат встретиться где-нибудь в лесу», — сказал депутат.

Законодательная инициатива Белых предлагает депутатам ограничить свои собственные полномочия и передать решение о согласовании публичного мероприятия в руки исполнительной власти, отметил коммунист Алексей Куринный.