Дума поддержала приравнивание встреч депутатов с избирателями к митингам
Госдума поддержала в первом чтении законопроект единоросса Ирины Белых о приравнивании встреч депутатов всех уровней с избирателями к митингам, передает корреспондент РБК.
Госдума поддержала в первом чтении законопроект единоросса Ирины Белых о приравнивании встреч депутатов всех уровней с избирателями к митингам, передает корреспондент РБК.
Если законопроект будет принят, подавать заявку на проведение мероприятия нужно будет за 7 дней. Против инициативы выступили все оппозиционные фракции.
Главная цель проекта, по словам Белых, — обеспечение безопасности участников публичных мероприятий. Депутат Олег Шеин («Справедливая Россия») попросил автора перечислить случаи, когда встречи депутатов с избирателями привели к проблемам с безопасностью. Белых не смогла дать внятный ответ.
Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заметил, что если депутат не будет согласовывать встречу, то его можно привлечь к ответственности только с согласия генпрокурора. Зампредседателя комитета Госдумы по законодательству единоросс Рафаэль Марданшин подтвердил, что депутат имеет иммунитет, «а вот граждане могут нести всю полноту ответственности».
Олег Смолин из КПРФ рассказал, что ему не раз приходилось приезжать в село и «наталкиваться на закрытый на замок клуб и встречаться с людьми на улице». «Теперь я буду вынужден отказаться от таких встреч, либо мне предложат встретиться
Законодательная инициатива Белых предлагает депутатам ограничить свои собственные полномочия и передать решение о согласовании публичного мероприятия в руки исполнительной власти, отметил коммунист Алексей Куринный.
Зачем мы сами себе режем крылья? Кто проголосует за этот законопроект, кастрирует сам себя.
Спикер Думы Вячеслав Володин прокомментировал эти высказывания. «Избиратели скажут, что депутату крылья не нужны, а кастрация — дело индивидуальное», — сказал Володин.
В настоящее время депутатам от партии «Единая Россия» принадлежит 342 мандата из Государственной думе из 450.