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21:41 (мск), источник: "Российская газета"

Уральские бизнесмены рассказали о своих проблемах

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) обнародовал результаты ежегодного социологического опроса уральского бизнеса. На их основе специалисты сделали выводы о настроениях и ожиданиях бизнесменов. Общая тенденция такова: положение предпринимателей в регионе улучшилось по сравнению с прошлым годом, но далеко не все принципиальные проблемы решены.

Источник: Reuters

В опросе участвовали 156 директоров крупных, средних и малых предприятий, в основном из пяти системообразующих для экономики региона отраслей: металлургии, строительства, машиностроения, сферы услуг и торговли. Если верить данным социологов, то гораздо лучше себя стали чувствовать средние и крупные компании: 22,5 процента первых и 41 процент вторых отметили, что их бизнес имеет положительную динамику и развивается. В среде малого предпринимательства доля оптимистов гораздо ниже — лишь 11,2 процента. «Малыши» чаще других заявляют, что экономическая ситуация для них ухудшилась: так ответили 17,7 процента представителей малого бизнеса против 8 и 12 процентов в среде среднего и крупного соответственно.

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области провел собственный опрос, данные которого коррелируют с исследованием СОСПП. Бизнес-омбудсмен Елена Артюх рассказала, что представители малого бизнеса в регионе чаще всего жалуются ей на усиление давления со стороны ретейлеров, а также на отсутствие реальной борьбы государства с незаконным предпринимательством.

— Те, кто не зарегистрирован и не имеет специальных лицензий, разрешений и прочего, не попадают в поле зрения контрольных органов. Добросовестные предприниматели не могут конкурировать с ними по цене товаров и услуг, и это становится действительно серьезной угрозой для законопослушного бизнеса, — говорит Елена Артюх.

Кроме того, основными причинами ухудшения экономического состояния предприятий их владельцы назвали общее снижение платежеспособного спроса, рост налоговых, тарифных и прочих издержек, а также излишнее внимание надзорных органов. Несмотря на все заявления чиновников, уральский малый бизнес пока не почувствовал на себе снижения проверочной нагрузки.

Спад потребления затронул и крупные предприятия. Также в числе основных проблем директора назвали высокую стоимость сырья и кредитные ставки, а также несовершенную систему тендеров. По словам первого вице-президента СОСПП Михаила Черепанова, в этом году, как, впрочем, и раньше, наибольшее количество негативных оценок получили государственные меры поддержки бизнеса, которые, по мнению респондентов, являются недостаточными или неэффективными.

— Каждый третий опрошенный уверен: необходима оптимизация государственного аппарата и снижение затрат на его содержание, — говорит Михаил Черепанов. — Действенными инструментами поддержки бизнеса они считают субсидирование части процентной ставки по кредитам на модернизацию производств, получение госгарантий, займы Фонда развития промышленности по льготной ставке пять процентов годовых, а также включение в реестр приоритетных инвестиционных проектов и заключение специнвестконтрактов.

Многие уральские предприниматели ждут изменения федеральных и региональных законов, в частности, налогового и трудового кодексов, законов о контрактной системе и об особых экономических зонах. Однако есть и такие, кто говорит, что ничего менять не нужно, потому что постоянное переписывание законов даже хуже полного их отсутствия.

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