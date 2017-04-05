В Литве ограничат просмотр российского телеканала «ТВ Центр»

«Комиссия установила, что транслируемая информация в программе от 27 января “В центре событий с Анной Прохоровой” телеканала “ТВ Центр” нарушает 19 статью закона об информировании общественности Литвы, запрещающую распространять дезинформацию и разжигать вражду. Трансляция в Литовской Республике ограничивается на один месяц», — говорится в сообщении.

Как объясняет комиссия, в программе «В центре событий с Анной Прохоровой» был показан репортаж о событиях в Литве, произошедших 13 января 1991 года. По мнению ведомства, программа «вредна для граждан Литвы, говорящих на русском языке», потому что в ней «формировалось предвзятое мнение, искажались исторические факты с целью повлиять на мнение и поведение разновозрастной аудитории».

По данным комиссии, решение об ограничении трансляции вступит в действие после разрешения вильнюсского административного суда.

Как добавляет комиссия по теле- и радиовещанию, 29 марта этого года в Литву приезжали заместитель генерального директора телеканала «ТВ Центр» Антон Балашов и директор отдела по международной дистрибуции Сергей Пиреев.

«Руководители компании “ТВ Центр” сожалели о сложившейся ситуации, заявили о желании сотрудничать и придерживаться законов Литвы, однако подчеркнули, что отталкиваются от права журналистики высказывать любое мнение», — говорится в сообщении.