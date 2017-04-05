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22:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Госдума отклонила проверку расследования ФБК о Медведеве

Госдума отказалась организовать проверку по данным расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о премьер-министре Дмитрии Медведеве.

Источник: AP 2017

Как сообщает ТАСС, соответствующее решение было принято в среду, 5 апреля, на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Инициаторами проверки выступили депутаты от КПРФ Николай Коломейцев, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков.

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Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что по роду своей деятельности ему неоднократно приходилось «иметь дело с материалами, которые поступали от так называемого ФБК». «Ни одно его так называемое расследование, в том числе и последнее, не имело и не имеет ничего общего с истиной, а тем более борьбой с коррупцией, которую он нам так активно навязывает и пропагандирует», — отметил единоросс.

4 апреля Дмитрий Медведев прокомментировал обвинения, которые в его адрес выдвинули сотрудники ФБК. По его словам, подобного рода материалы выгодны тем людям, «у которых есть вполне конкретные политические цели». Он также назвал якобы собранный на него компромат «чушью и какими-то бумажками», отметив, что публикации похожи на «компот».

Расследование ФБК, основанного оппозиционером Алексеем Навальным, о якобы связанных с Медведевым благотворительных и некоммерческих фондах было опубликовано в сети в начале марта. В Кремле эти материалы назвали «примером творчества осужденного гражданина».

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