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22:20 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

США планируют сократить помощь Украине

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджет Бринк подтвердила, что программы помощи США Украине могут быть урезаны. Об этом госпожа Бринк заявила на конференции по украинской проблематике в Атлантическом совете США в Вашингтоне.

«У нашего президента бюджет будет не таким раздутым. Конечно, последнее слово за Конгрессом, но я исхожу из того, что бюджет уменьшится по всем статьям. А Госдепартамент и программы внешней помощи — это часть бюджета, подвергающаяся очень серьезным сокращениям», — приводит заявление госпожи Бринк «РИА Новости». Эту информацию также подтвердил и бывший посол США на Украине Джон Хербст. При этом он объяснил, что сокращение финансирования связано не с Украиной, а с внутренними делами в США.

Ранее на этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) согласился выделить Украине четвертый по счету транш, указав на необходимость ускорения приватизации, земельной, антикоррупционной и пенсионной реформ. Всего четырехлетняя программа предусматривает выделение фондом Украине $17,5 млрд. Киев с учетом нового транша получил уже $8,4 млрд, до конца года там ожидают еще $5,4 млрд.

Комментарии
3
FOX забаненный
Страна победившая "рабство" ни дня не может прожить без помощи из вне)))Нерабы вы мои)))
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Дроба
помогают и слава богу. помощь лучше бойкота.
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FOX забаненный
Прям слизи на очах.
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