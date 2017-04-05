США планируют сократить помощь Украине

«У нашего президента бюджет будет не таким раздутым. Конечно, последнее слово за Конгрессом, но я исхожу из того, что бюджет уменьшится по всем статьям. А Госдепартамент и программы внешней помощи — это часть бюджета, подвергающаяся очень серьезным сокращениям», — приводит заявление госпожи Бринк «РИА Новости». Эту информацию также подтвердил и бывший посол США на Украине Джон Хербст. При этом он объяснил, что сокращение финансирования связано не с Украиной, а с внутренними делами в США.

Ранее на этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) согласился выделить Украине четвертый по счету транш, указав на необходимость ускорения приватизации, земельной, антикоррупционной и пенсионной реформ. Всего четырехлетняя программа предусматривает выделение фондом Украине $17,5 млрд. Киев с учетом нового транша получил уже $8,4 млрд, до конца года там ожидают еще $5,4 млрд.