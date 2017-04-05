Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
В России готовят «гаражную амнистию»
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Евгений Плющенко: Сотникова готова пахать, я в нее верю
Стала известна дата проведения матча ЦСКА — «Спартак» в РФПЛ
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
"Измождённые селёдки": жена Николаева оскорбила коллег мужа
Выжившая в теракте женщина сказала, что ее спасло
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В тени стены
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
22:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп пообещал уничтожить «Исламское государство» для защиты цивилизации

Президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками уничтожат международную террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и тем самым защитят цивилизацию.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Об этом он заявил в среду, 5 апреля, на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме, передает Reuters.

«Мы уничтожим ИГ, и мы защитим цивилизацию. У нас нет другого выбора», — заявил президент. При этом Трамп отметил, что король Иордании также является одним из лидеров, который выступает за уничтожение террористической группировки «раз и навсегда».

Читайте также
В Минобороны опровергли нанесение удара по Хан-Шейхуну в Сирии

Кроме того, Трамп заявил, что «очень упорно работает» над тем, чтобы принести мир на Ближний Восток, передает ТАСС.

4 апреля представитель ИГ Аби аль-Хасан аль-Мухаджир опубликовал обращение к гражданам США. В своем послании он назвал президента Дональда Трампа «идиотом, который стоит у штурвала тонущей Америки и не знает, что такое Сирия или Ирак или Ислам».

27 февраля Пентагон направил Трампу предложения по усилению борьбы с ИГ. В документе содержатся меры военного, финансового и дипломатического характера.

28 января президент США поставил задачу своей администрации найти новых зарубежных союзников для коалиции, ведущей борьбу против ИГ. В тот же день налаживание координации российских и американских военных он обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против отрядов боевиков ИГ. ВКС России начали наносить удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го.

Комментарии
1
Супер Справедливость
Сколько раз подобные обещания уже слыхали... И не только от него.. А ИГИЛ живет и убивает..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно, кто устроил теракт в Петербурге
Экспертиза подтвердила личность террориста в Петербурге
Вашингтон сокращает помощь Украине
Госдума не будет проводить проверку расследования о Медведеве
Встречи депутатов с народом могут быть приравнены к митингам
Определился первый финалист Кубка России по футболу
В Литве ограничат просмотр российского телеканала
Спорт
Первым финалистом Кубка России стал «Локомотив» 2 мая в Сочи подопечные Юрия Семина встретятся в решающем поединке турнира с победителем матча «Урал» — «Рубин»
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь