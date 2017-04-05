Россия предоставила ООН проект резолюции по сирийскому Идлибу

«На сегодняшнем заседании СБ зампостпреда В. Сафронков подверг критике составленный явно в спешке и крайне небрежно проект резолюции по химической атаке в Сирии. Взамен мы предложили свой, по-деловому составленный короткий проект, нацеленный на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты», — сказал Стржижовский журналистам.

Во вторник западные СМИ сообщили об авиаударе на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Атака была совершена при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате нее, по некоторым данным, погибли не менее 72 человека. Оппозиционеры возложили ответственность за эту атаку на правительственные сирийские войска. В свою очередь в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что боеприпасы были выпущены с самолетов правительства Сирии или российских бортов.

В Дамаске обвинения в атаке отвергли. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что сирийская авиация нанесла удар в районе Хан-Шейхун по складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники.

«На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака. Их применение террористами было неоднократно доказано как международными организациями, так и официальными властями этой страны», — отметил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.