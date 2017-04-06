Тиллерсон считает, что РФ следует пересмотреть вопрос о поддержке Асада

По словам Тиллерсона, у его страны «нет никаких сомнений» в том, что сирийское правительство несет ответственность за «чудовищную атаку» в провинции Идлиб. Согласно данным агентства, соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в беседе с сопровождающими его журналистами до встречи с мексиканским коллегой Луисом Видегараем Касо.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб в результате удара сирийских или российских самолетов погибли 58 человек, в том числе 11 детей. Оно утверждало, что удар могли нанести правительственные силы Сирии, применившие «токсичный газ».