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01:25 (мск), источник: ТАСС

Тиллерсон считает, что РФ следует пересмотреть вопрос о поддержке Асада

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон полагает, что для России пришло время всерьез задуматься о целесообразности дальнейшей поддержки президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщило в среду агентство AP.

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По словам Тиллерсона, у его страны «нет никаких сомнений» в том, что сирийское правительство несет ответственность за «чудовищную атаку» в провинции Идлиб. Согласно данным агентства, соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в беседе с сопровождающими его журналистами до встречи с мексиканским коллегой Луисом Видегараем Касо.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб в результате удара сирийских или российских самолетов погибли 58 человек, в том числе 11 детей. Оно утверждало, что удар могли нанести правительственные силы Сирии, применившие «токсичный газ».

Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему. Позднее Минобороны РФ сообщило, что днем 4 апреля удар по восточным окраинам Хан-Шейхуна нанесла сирийская авиация. По российским данным, в результате были уничтожены цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак, а также применялись в Алеппо.

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