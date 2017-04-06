Технику к парадам в честь годовщины Победы начали готовить в Восточном военном округе

Напомним, мероприятия проведут в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ и Южно-Сахалинске.

Самая масштабная механизированная колонна пройдет по центральной площади Хабаровска. В параде задействуют 87 единиц вооружения и военной техники. В частности — образцы времен Великой Отечественной войны, такие как танк Т-34, БМ-13 «Катюша», колонна ретро автомобилей. Из современной техники хабаровчане увидят танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы «Мста-С», бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр». Будет представлена артиллерия различного калибра, зенитные ракетные системы С-300ПС. Также на параде в краевой столице будут задействованы новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». Впервые в колоне проедут автомобили с бронированной капсулой КамАЗ-6973 «Тайфун».