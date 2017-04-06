Упрощённый визовый режим на Дальнем Востоке заработает с 1 августа

Иностранные граждане, начиная с 1 августа 2017 года, смогут массово оформлять электронные визы для прибытия в те регионы Дальнего Востока, где работает режим свободного порта Владивосток. Такое заявление сделал глава Минвостокразвития России Александр Галушка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент над механизмом запуска электронной визы работают министерство по развитию Дальнего Востока, министерство иностранных дел, а также министерство связи и массовых коммуникаций. В частности для практической реализации упрощённого визового режима технически дооборудуются пункты пропуска.

«С 1 июля начнётся тестирование пунктов пропуска. С 1 августа запланировано полное развёртывание инфраструктуры для механизма электронных виз», — прокомментировал Александр Галушка.

Иностранные граждане смогут при помощи электронных виз въезжать на Дальний Восток через те регионы, на которые распространяется режим порто-франко, — Приморский край, Камчатка, Сахалин, Хабаровский край и Чукотка. На рассмотрение заявки о предоставлении электронной визы отводится 4 дня, при положительном решении её будут выдавать на российской границе. Виза будет действовать 30 дней с момент оформления, разрешённый срок пребывания в РФ — 8 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2017 года закон об упрощённом порядке въезда иностранных граждан на Дальний Восток был принят в третьем чтении большинством депутатов Госдумы РФ. Тогда глава Минвостокразвития выразил надежду, что два пункта пропуска во Владивостоке заработают к началу 3-го Восточного экономического форума, который пройдёт в первых числах сентября.