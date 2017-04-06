Спикер краевого парламента Александр Ролик встретился с молодежью Приморья

В работе ассамблеи приняли участие представители Палаты молодых законодателей Совета Федерации, законодательных органов из регионов Дальневосточного федерального округа, Совета молодых депутатов и молодежного парламента Приморского края, депутаты Законодательного Собрания и представители краевой администрации.

«Развитию молодежного парламентаризма в последнее время уделяется большое внимание со стороны государства, — сказал Александр Ролик. — В послании Федеральному Собранию президент страны назвал молодое поколение надежной и прочной опорой России. Свежий взгляд, творческое начало, социальная активность помогает обществу двигаться вперед. Поэтому нам особенно интересны ваши предложения, связанные с повышением конкурентоспособности и роста экономики нашего Приморского края, с вовлечением гражданского общества в решение социальных проблем. Приморскому краю дан шанс стать инвестиционно привлекательным регионом России. На это направлены ключевые законы “О свободном порте Владивосток”, “О территориях опережающего социально-экономического развития”, о дальневосточном гектаре. Нам вместе необходимо сделать все для их эффективной реализации. Важно подойти к своей работе творчески, осмысленно, чтобы эти законы работали на развитие края».

Александр Ролик особо заострил внимание собравшихся в на тех событиях, которые произошли в России 26 марта.

«В ряде городов страны прошли несанкционированные митинги, в которые оказались вовлечены, в основном через сеть Интернет, молодежь и подростки, — отметил председатель краевого парламента. — Эти события показали, что оживились силы, намеренные разрушить с таким трудом достигнутую стабильность в стране. Президент России в конце марта на Арктическом форуме подчеркнул, что именно антикоррупционные протесты привели к переворотам в странах “арабской весны” и на Украине в 2014 году и погрузили их в хаос. Вопросы борьбы с коррупцией должны быть в центре внимания общественности. Но неправильно, когда какие-то политические силы используют это для раскрутки себя на политической арене, в преддверии выборов, подчеркнул Владимир Путин. С другой стороны, эти события показали, что у народа есть вопросы к власти, на которые они хотят получить ответы. Мы с вами — парламентарии, а значит, законные представители народа в системе государственной власти. Наша с вами задача — наладить этот диалог. Мы должны быть внимательны к запросам населения и своевременно на них реагировать. А для этого мы должны вступать в диалог, обсуждать проблемы профессионально, чтобы вместе выработать решения. Сегодня здесь присутствуют не только молодые парламентарии, но и представители политически активной молодежи. Поэтому я всех вас попрошу, каждого на своем месте, подумать над теми формами, в которых мы сможем развивать этот диалог, укреплять доверие населения к органам власти и обязательно реагировать на все волнующие людей вопросы. Наша задача — своим примером вовлечь молодежь в процесс улучшения жизни страны, дать ей возможность реализовать свои идеи и направить энергию в позитивное русло».

«Мы все объединены общей и довольно простой идеей — мы хотим сделать нашу жизнь лучше, — сказал, обращаясь к собравшимся, вице-губернатор Приморского края Игорь Степаненко. — Благодаря вашей помощи, вашей энергии мы движемся вперед, и довольно успешно. Сегодня органы государственной власти понимают, что без опоры на молодежь невозможно решить острые вопросы».

С приветственным словом выступил председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Виктор Конопацкий.

«Хочу поблагодарить жителей Приморья за то, что выбрали очень хороший краевой парламент. На законодательных органах в первую очередь отражается то, как развивается регион, в каком направлении он движется, — сказал он, обращаясь к молодым парламентариям. — Я советую вам начинать свою политическую карьеру с муниципального уровня или даже с поселкового. Эта депутатская ответственность гораздо выше, чем на федеральном уровне, потому что спрос с вас перед жителями прямой, честный и открытый».

На заседании прозвучали доклады об итогах работы молодежной парламентской ассамблеи при Законодательном Собрании Приморского края за 2016 год и основных направлениях работы на 2017 год, а также о реализации проектов Молодежного парламента при Государственной Думе России.

На заседании был представлен открытый микрофон на тему «Моя инициатива на благо Приморского края». Молодые люди смогли задать вопросы депутатам Законодательного Собрания и членам Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и получить на них ответы.

Анна Иваницына.