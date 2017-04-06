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04:17 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Государственный долг Иркутской области уменьшился на 6 млрд рублей

Регион вернул бюджетный кредит взятый в феврале.

Источник: IrkutskMedia.ru

Государственный долг Приангарья снизился на 6 млрд рублей. Он составляет 13,7 млрд рублей по состоянию на 1 апреля 2017 года. Регион вернул кредит, взятый у федерации в феврале. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Сама структура государственного долга Иркутской области не изменилась: гособлигации остались на уровне прошлого месяца — 5 млрд рублей, а коммерческие кредиты остались на уровне 400 млн рублей.

Напомним, в течение 2016 года наблюдалось планомерное уменьшение государственного долга Иркутской области (с 21 млрд рублей — в январе до 12,5 млрд рублей — в августе и даже 11,9 млрд рублей — в декабре). Однако объем госдолга региона на 1 января 2017 года составил 18,8 млрд рублей, что сопоставимо с объемом начала 2016-го. Кроме того, изменилась структура долга: появились обязательства по государственным облигациям в размере 5 млрд рублей. Ранее министр финансов региона Наталия Бояринова заявляла, что данный шаг предпринят в связи с более выгодными условиями по срокам и процентной ставке. Наряду с облигационными займами в начале 2017 года была увеличена и сумма коммерческих кредитов с 3,5 на 5,5 млрд рублей. Наталия Бояринова отметила, что облигации были выпущены на сумму 5 млрд рублей из-за длинного промежутка, в течение которого данный финансовый инструмент не использовался (с 2009 года). Торги показали, что спрос на облигации Иркутской области превысил 16 млрд рублей.

Стоит отметить, что доля ценных бумаг в долге регионов последние два года остается неизменной — 19% (2013 год — 26%). На начало 2017 года 44 региона не имели долг в ценных бумагах. По данным Минфина РФ, в 2016 году привлечение банковских кредитов планировали 74 субъекта РФ, а эмиссию облигаций — только 27, фактически ее осуществили 22 региона. При этом основной инструмент размещения облигаций регионов на рынке — не аукционы, а «букбилдинг» (формирование книги заявок, фактически аукцион наоборот, с понижением ставки). В практике выпуска облигаций РФ на внутреннем рынке используется почти только аукцион. Это демонстрирует явный недостаток спроса на региональные облигации.

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