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08:24 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Губернатор Новосибирской области представил доклад о программе дорог в Москве

В России будет принят единый регламент безопасности для всех метрополитенов страны. Об этом сегодня на расширенной коллеги федерального Минтранса заявил вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович.

На коллегии подвели итоги работы отрасли в минувшем году. С докладом о программе «Безопасные и качественные дороги» выступил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Напомним, наш регион — один из тридцати шести, которым выделили большие субсидии по этой программе. Владимир Городецкий оценил ее, как очень эффективную.

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