Губернатор Новосибирской области представил доклад о программе дорог в Москве

На коллегии подвели итоги работы отрасли в минувшем году. С докладом о программе «Безопасные и качественные дороги» выступил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Напомним, наш регион — один из тридцати шести, которым выделили большие субсидии по этой программе. Владимир Городецкий оценил ее, как очень эффективную.