Губернатор Новосибирской области представил доклад о программе дорог в Москве
В России будет принят единый регламент безопасности для всех метрополитенов страны. Об этом сегодня на расширенной коллеги федерального Минтранса заявил
В России будет принят единый регламент безопасности для всех метрополитенов страны. Об этом сегодня на расширенной коллеги федерального Минтранса заявил
На коллегии подвели итоги работы отрасли в минувшем году. С докладом о программе «Безопасные и качественные дороги» выступил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
Напомним, наш регион — один из тридцати шести, которым выделили большие субсидии по этой программе. Владимир Городецкий оценил ее, как очень эффективную.