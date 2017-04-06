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05:38 (мск), источник: Вести Приморье

Приморцы выйдут на антитеррористический митинг 6 апреля

Жителей Приморского края приглашают принять участие в митинге, посвященном борьбе с терроризмом.

Источник: Вести Приморье

Жителей Приморского края приглашают принять участие в митинге, посвященном борьбе с терроризмом.

Еще одна цель мероприятия — выразить поддержку жителям Санкт-Петербурга, где 3 апреля в результате террористического акта погибли 14 человек.

Мероприятие пройдет с 18.00 до 19.00 на Корабельной набережной Владивостока. К участию приглашаются все желающие.

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