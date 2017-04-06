Приморцы выйдут на антитеррористический митинг 6 апреля
Жителей Приморского края приглашают принять участие в митинге, посвященном борьбе с терроризмом.
Жителей Приморского края приглашают принять участие в митинге, посвященном борьбе с терроризмом.
Жителей Приморского края приглашают принять участие в митинге, посвященном борьбе с терроризмом.
Еще одна цель мероприятия — выразить поддержку жителям
Мероприятие пройдет с 18.00 до 19.00 на Корабельной набережной Владивостока. К участию приглашаются все желающие.