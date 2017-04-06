В Красноярске пройдет митинг «Вместе против террора»

Общественные организации Красноярского края выступили с инициативой проведения митинга «Вместе против террора» на площади перед БКЗ. Об этом сообщил председатель регионального отделения организации «Боевое братство» Иван Воробьев.

«Мы хотим провести митинг, чтобы показать, что мы остаемся вместе и мы против террора в любом его проявлении, чтобы поддержать усилия силовых структур в расследовании и не допустить подобного в будущем. И, конечно же, мы хотим поддержать питерцев. Они достойно отреагировали на теракт. Не было паники, на которую рассчитывали террористы», — сказал Воробьев на пресс-конференции.

Руководитель красноярского штаба «Молодой гвардии Единой России» Борис Харченко добавил, что митинг не предполагает политических лозунгов. Сейчас рабочая группа утверждает формат мероприятия.

«Точно будут выступления общественников, будет минута молчания. Возможно, также запустим в небо белые шары или пустим по Енисею венки», — подчеркнул Харченко.

Митинг памяти пройдет 8 апреля в 12:00. Организаторы рассчитывают, что шествие посетят примерно 3 тысячи человек.

Подобные антитеррористические акции пройдут по всей стране с 6 по 8 апреля. Участники митингов намерены отказаться от всего, что связано с политикой, сконцентрировавшись на поддержке Санкт-Петербурга. Некоторые СМИ сообщали, что решение провести акции поступило из Кремля, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил информацию.