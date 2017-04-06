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05:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

Прокуратура Шелехова попросила думу рассмотреть вопрос отставки главы города

Дума Шелехова вправе отправить главу города Валерия Десятова в отставку за нарушения федерального закона «О противодействии коррупции», об этом говорится в представлении, направленном 23 марта 2017 года в думу прокурором города Александром Липуновым.

Источник: Reuters

Он требует депутатов рассмотреть представление прокуратуры на ближайшем заседании думы и принять меры по устранению нарушения закона. А также — решить вопрос с отставкой главы Шелехова.

В частности, прокуратура установила нарушения № 44-ФЗ «О контрактной системе и сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что привело к неэффективному использованию бюджетных средств и позволило ООО «Вектор» получить доход в размере, превышающем прямые затраты на выполнение работ. С ООО был заключён муниципальный контракт на сумму 964 922,19 рублей, в декабре 2015 года эти деньги были выплачены. Подрядная организация МБУ «Городское хозяйство и благоустройство» выполнило работу, фактические затраты составили 456 199,36 рублей. Чистый доход компании составил 508 722,83 рублей. Учредителем ООО «Вектор» являтся супруга главы города Татьяна Десятова, ей на личную карту со счета компании перевели более 450 тыс. рублей. При этом в отношении 250 тыс. рублей назначение платежа не указано, а в отношении 200 тыс. рублей указано, что это зарплата за август 2015 года, тогда как среднемесячная зарплата Десятовой, согласно выписке по расчетному счёту ООО «Вектор», составляет 28 204 рублей.

Прокуратура отмечает, что глава Шелехова знал, что его супруга — учредитель ООО. Надзорный орган также установил, что при подаче сведений о доходах Валерий Десятов утаил истинные заработки своей жены. Он указал, что в 2015 году она заработала 175 200 рублей. А между тем только на банковскую карту Татьяны Десятовой за год было перечислено 2,6 млн рублей, не считая зарплаты. Кроме того, глава не подал сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012, 2013, 2014 гг. на супругу и ребёнка.

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