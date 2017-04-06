Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
Соседи смертника Джалилова: перед терактом вся семья исчезла
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Армия РФ подошла на 50 км к границе Украины и готовит атаку – СМИ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
"Измождённые селёдки": жена Николаева оскорбила коллег мужа
Выжившая в теракте женщина сказала, что ее спасло
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Европейские деревья года
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
9В тени стены
07:48 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Суд арестовал имущество воинской части в Балаклее

Следователь по особо важным делам СБУ запросил записи установленных в воинской части А1352 видеокамер, а после их получения обратился в суд с требованием наложить арест на сервер.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Харькова наложил арест на имущество воинской части А1352, на арсенале которой в марте произошла масштабная детонация боеприпасов. Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Читайте также
Приднепровская ТЭС приостановлена для накопления запасов угля

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

По данным следствия, боеприпасы начали взрываться после диверсии, которую осуществили при помощи беспилотника неизвестные лица. В связи с этим следователь по особо важным делам СБУ запросил записи установленных в воинской части видеокамер, а после их получения обратился в суд с требованием наложить арест на сервер, где хранились данные, и видеорегистратор.

Представитель в/ч А1352 на заседание не явился и попросил рассматривать ходатайство без него. Суд поддержал позицию СБУ и наложил арест на оба компьютерных блока.

Ранее сообщалось, что взрывы в Балаклее оставили без дома более 90 семей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Омерзительно!». Европейцы о реакции властей на взрывы в Петербурге
Тиллерсон: России следует отказаться от поддержки Асада
Вашингтон сокращает помощь Украине
Госдума не будет проводить проверку расследования о Медведеве
Встречи депутатов с народом могут быть приравнены к митингам
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию «проблемой»
Тринадцать пострадавших в ДТП под Рязанью остаются в больнице
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Спорт
Первым финалистом Кубка России стал «Локомотив» 2 мая в Сочи подопечные Юрия Семина встретятся в решающем поединке турнира с победителем матча «Урал» — «Рубин»
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В России изменят систему оплаты услуг ЖКХ
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото) Хотят ли дети «живых Барби» следовать примеру матерей?
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь