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06:30 (мск), источник: ИА REGNUM

Остров Большой Уссурийский в Хабаровске может получить китайских инвесторов

Минвостокразвития озвучило предложение Китаю.

Источник: Reuters

Китай рассмотрит предложение о совместном участии с Россией в развитии острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Соглашение было передано китайской стороне в ходе рабочей встрече на площадке международного дискуссионного клуба Валдай, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года жители Большого Уссурийского острова, западная часть которого, в рамках межправительственного соглашения, была передана КНР, обратились к общественным организациям, СМИ и властям из-за невыносимых условий жизни. Проблема людей заключается в том, что живут они на острове, а все учреждения, включая школы, больницы, детские сады находятся на материке. Дорога существует лишь «де-факто», а «де-юре» ее нет ни в одном официальном документе. Она нигде не утверждена. Школьный автобус с горем пополам возил только детей, взрослым, включая стариков приходилось идти пешком.

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