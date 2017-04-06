Остров Большой Уссурийский в Хабаровске может получить китайских инвесторов
Минвостокразвития озвучило предложение Китаю.
Минвостокразвития озвучило предложение Китаю.
Китай рассмотрит предложение о совместном участии с Россией в развитии острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Соглашение было передано китайской стороне в ходе рабочей встрече на площадке международного дискуссионного клуба Валдай, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года жители Большого Уссурийского острова, западная часть которого, в рамках межправительственного соглашения, была передана КНР, обратились к общественным организациям, СМИ и властям