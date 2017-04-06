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06:49 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска хочет ужесточить наказания для перевозчиков-нелегалов

Департамент транспорта уже направил обращение с этой просьбой в Госавтодорнадзор.

Источник: Om1.ru

Сегодня департамент транспорта администрации Омска объявил, что подготовил обращение в Управление государственного автодорожного надзора по Омской области с предложением ужесточить наказание для нелегальных перевозчиков.

Департамент транспорта:

 — Тем нерадивым предпринимателям, которые неоднократно были уличены в совершении правонарушений, должны выноситься максимальные наказания. Такую возможность даёт закон.

Мэрия отмечает, что с начала 2017 года во время совместных рейдов омские ГИБДД и УГАДН составили около 300 протоколов на перевозчиков, у которых нет карт маршрутов или эти карты просрочены. Нелегалов привлекают к ответственности по административной статье «Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса». Как департамент транспорта предлагает наказывать этих предпринимателей, мэрия пока держит в секрете.

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