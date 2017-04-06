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06:47 (мск), источник: Om1.ru

Гребенщиков неожиданно появился на комиссии по выборам мэра Омска

Вице-губернатор Омской области едва ли не впервые пришел в Горсовет.

Сегодня, 6 апреля, на заседание комиссии по выборам мэра Омска внезапно пришел вице-губернатор Омской области Станислав Гребенщиков. 4 апреля, за полтора часа до окончания подачи документов, он заявился на пост градоначальника.

Сегодняшнее его появление стало неожиданностью для журналистов. В то время как вице-губернатор явно выглядел растерянным. Он едва ли не впервые появился в Горсовете.

— Что делать надо? — спросил Гребенщиков у оторопевших сотрудниц Горсовета и проследовал в зал заседаний комиссии.

Задачей сегодняшнего мероприятия стал отсев кандидатов в градоначальники, которых зарегистрировалось 23 человека.

При этом, вопреки ожиданиям, прессы и общественности было немного. В основном собрался политический истеблишмент региона — претенденты в кресло мэра и члены комиссии.

Отметим, что вчера губернатор Виктор Назаров заявил, что поддерживает кандидатуру вице-губернатора Станислава Гребенщикова в борьбе за кресло градоначальника.

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