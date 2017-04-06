Гребенщиков неожиданно появился на комиссии по выборам мэра Омска

Сегодня, 6 апреля, на заседание комиссии по выборам мэра Омска внезапно пришел
Сегодняшнее его появление стало неожиданностью для журналистов. В то время как
— Что делать надо? — спросил Гребенщиков у оторопевших сотрудниц Горсовета и проследовал в зал заседаний комиссии.
Задачей сегодняшнего мероприятия стал отсев кандидатов в градоначальники, которых зарегистрировалось 23 человека.
При этом, вопреки ожиданиям, прессы и общественности было немного. В основном собрался политический истеблишмент региона — претенденты в кресло мэра и члены комиссии.
Отметим, что вчера губернатор Виктор Назаров заявил, что поддерживает кандидатуру