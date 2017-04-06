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08:11 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Европарламент в четверг проголосует по безвизу между Украиной и ЕС

За отмену Евросоюзом краткосрочных виз для граждан Украины 9 марта проголосовал профильный комитет ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE).

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Европейский Парламент (ЕП) на пленарной сессии в четверг в Страсбурге проголосует по вопросу отмены Евросоюзом виз для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. В ходе дебатов накануне в Страсбурге за это высказалось большинство выступивших парламентариев.

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Как заявила в связи с предстоящим голосованием специальная докладчица ЕП Мария Габриэль, Украина выполнила все требования ЕС и «даже превзошла ожидания». «Мы вновь подтверждаем принцип, что каждая страна, которая соответствует критериям, изложенным Европейской комиссией, должна извлечь выгоду из отказа от виз для ее граждан. Теперь дело за Советом ЕС», — сказала парламентарий.

За отмену ЕС краткосрочных виз для граждан Украины 9 марта проголосовал профильный комитет ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE). Ранее согласие на отмену визового режима дали постпреды стран ЕС в Брюсселе.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан в конце марта выразил надежду, что безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу до лета этого года — после завершения процедур принятия решений Советом ЕС и Европарламентом.

Ранее СМИ сообщили, что окончательное решение ЕС по безвизовому режиму для Украины должно быть принято 11 мая.

Принятие данного решения неоднократно откладывалось. Киев первоначально рассчитывал, что отказ от виз станет реальностью до конца 2016 года, но этого не произошло.

Для вступления решения в силу его должен утвердить Европарламент и Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Решение об отказе от виз вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

Механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины, вступил в силу в марте.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением.

Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников.

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