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07:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В краевой программе по переселению нашли нарушения на 920 млн рублей

Недостатки выявила Счетная палата.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Счетная палата Красноярского края отчиталась перед депутатами Заксобрания о результатах аудита средств, направленных на программу переселения отдельных категорий граждан. Совместное заседание состоялось 5 апреля.

Аудитор Светлана Алдашова рассказала, что в 2010—2015 годах на реализацию программы было направлено 41,9 млрд рублей. Это позволило улучшить жилищные условия 46,7 тыс. жителей Красноярского края. Объем господдержки на одного человека составил в среднем 897 тысяч рублей.

Однако выяснилось, что в регионе отсутствует единый подход к реализации жилищной политики. Вопросами улучшения условий занимаются 28 различных комиссий и органов власти, в то время как в этой сфере необходимо комплексное управление. Отдельные законы либо отсутствуют, либо находятся в стадии разработки, либо нуждаются в актуализации. Некоторые решения муниципалитетов могут носить коррупционные риски, отметила Алдашова.

«Общий объем нарушений, допущенных при расходовании бюджетных средств на улучшение жилищных условий в течение шести лет и выявленных органами государственного и муниципального финансового контроля, составил 926,1 млн рублей. Установлены факты оплаты завышенных объемов строительства, нарушения сроков ввода жилья в эксплуатацию и некачественного проведения работ подрядными организациями. Выявлены случаи внесения изменений в контракты с нарушением законодательства о госзакупках и несоблюдения действующих порядков и требований при переселении граждан из районов Крайнего Севера, а также из ветхого и аварийного жилья», — цитирует аудитора пресс-служба ЗС.

Алдашова также сообщила, что по результатам проверки Счетная палата сформулировала предложения правительству и Минстрою Красноярского края. В число рекомендаций вошли разработка концепции развития жилищной политики и внедрение в профильном министерстве системы менеджмента качества.

Доклад вызвал бурную дискуссию в парламенте. Депутаты внесли ряд предложений правительству, направленных на исправление ситуации. Итоговое решение комитетов по докладу будет принято на следующей неделе.

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