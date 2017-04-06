Кандидата от КПРФ Жаркова сняли с выборов мэра Омска

Процедура формальная — проходят те кандидаты, которые подали полный пакет документов в соответствии с регламентом.

Одним из претендентов в мэры, которому было отказано в регистрации, стал выдвиженец от КПРФ Виктор Жарков — он сознательно подал не все документы, руководствуясь федеральным законом. Так, он не представил справку от отсутствии судимости, медсправку и программу кандидата в установленный срок — до 17:45 4 апреля.

«Он делал попытку донести документы, но это было после 4 апреля, и их у него просто не взяли», — вступился за коллегу по партии коммунист Леонид Михайленко.

Но поддержки эти слова не нашли.

«У кандидата была возможность прийти самому, а не передавать коллеге по партии. Я считаю, нужно не политизировать сегодняшнее заседание — по одним, значит, мы голосуем “против”, а по другим “за”», — заявил Виктор Бобырь.

Регламент предполагает, что в течение суток (то есть до 16:30 7 апреля) кандидаты могут донести недостающие документы или представить мотивированное возражение. Распространяется данное правило на всех без исключения кандидатов. В результате регистрацию Жаркова не поддержали — проголосовали «против» 10 выборщиков.