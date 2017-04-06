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07:54 (мск), источник: Интерфакс

Постпред США при ООН передала слова Трампа о «проблемности» России

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп рассматривает Россию как проблему, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Источник: AP 2017

«У меня были беседы с президентом, в ходе них он вполне серьезно называл Россию проблемой», — заявила она в рамках проходящего форума о роли женщин в мировом развитии. При этом Хейли отметила, что США «не позволят России продолжать делать» то, что она сделала с Крымом и Украиной, а также в области оказания поддержки президенту Сирии Башару Асаду.

Дипломат добавила, что «неоднократно давала подзатыльники России» тогда, когда считала, что «следует указать ей на то, что она поступает неверно». По ее словам, не следует обращать внимание на то, что Трамп не выступает с критикой России.

«Все хотят услышать, что он скажет, но надо смотреть на то, что он делает», — сказала постпред, отметив, что Россия выступает против военного усиления Соединенных Штатов и их энергетической экспансии. «И то, и другое делается президентом», — пояснила Никки Хейли.

Комментарии
4
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Если бы я была США, то я бы тоже считала Россию проблемой,офигеть какой проблемой...Россия вперёд!!!!!!!
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Ольга Лысенко
А меня , как женщину---- раз речь идет о таком форуме, интересует конкретный вопрос: Когда состоятся Прямые линии с главами регионов ??? Почему этот вопрос постоянно замалчивается ???
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Циркун Игорь
Все идет к печальному развитию событий. Нет сомнений,что Сирийское государство во главе с правительством Асада будет уничтожено.Повод найдут,следующую провокацию организуют более качественно.Или просто нагло и бесстыдно,как это было сделано в случае с Ираком. Потрясли пробиркой с "иракским оружием массового поражения" на заседании совета безопасности ООН и этого оказалось достаточно для крупномасштабной интервенции против этой страны. Страна была уничтожена,глава государства повешен,убиты сотни тысяч мирных жителей.Правда потом оказалось,что оружия массового поражения не было,ошибочка вышла)). И нужно наконец назвать вещи своими именами.В настоящее время в США власть принадлежит узкому олигархическому кругу лиц который, исповедует и проводит в жизнь на государственном уровне агрессивную,бесчеловечную политику основывающуюся на простом принципе - кто сильнее,тот и прав. При этом нормы морали,права и общечеловеческие ценности для этих людей - пустой звук. Фактически эта идеология ничем не отличается от идеологии фашизма.Есть сверхчеловеки, для которых остальные люди это существа второго сорта, призванные безропотно им служить и подчиняться во всем. А если им не подчиняются - вспоминаем что произошло во Вьетнаме,Ливии,Ираке и Сирии.Правда за сирийцев заступилась Россия и только это их спасло пока.Мне представляется,что необходимо открыто и громогласно на заседании совета безопасности ООН объявить США агрессором и фашистской страной.Призвать все страны,кому дорог мир на планете и общечеловеческие ценности к созданию всемирной коалиции и военного антифашистского союза, для отражения возможной будущей агрессии со стороны страны фашиста США.Иначе мы плохо кончим.Нас передавят по одному. После Сирии,следующий - Иран. А после Ирана кто первый в очереди? Все правильно,Россия. Именно нас пойдут убивать янки,если их не остановить.Повод? Не смешите меня. На этот раз принесут в ООН две пробирки с невиданным бактериологическим оружием массового поражения разработанным в России. А Вы думаете для чего нас плотно обкладывают системой ПРО по всем границам,в зарницу поиграть?
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