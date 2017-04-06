Постпред США при ООН передала слова Трампа о «проблемности» России

«У меня были беседы с президентом, в ходе них он вполне серьезно называл Россию проблемой», — заявила она в рамках проходящего форума о роли женщин в мировом развитии. При этом Хейли отметила, что США «не позволят России продолжать делать» то, что она сделала с Крымом и Украиной, а также в области оказания поддержки президенту Сирии Башару Асаду.

Дипломат добавила, что «неоднократно давала подзатыльники России» тогда, когда считала, что «следует указать ей на то, что она поступает неверно». По ее словам, не следует обращать внимание на то, что Трамп не выступает с критикой России.

«Все хотят услышать, что он скажет, но надо смотреть на то, что он делает», — сказала постпред, отметив, что Россия выступает против военного усиления Соединенных Штатов и их энергетической экспансии. «И то, и другое делается президентом», — пояснила Никки Хейли.