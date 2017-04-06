Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Похваставшейся Porsche дочери депутата Госдумы устроили травлю
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
Почему разгорелся скандал вокруг жены футболиста Погребняка
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
Победительница конкурса «Мисс Мира 2009» стала мэром ГибралтараРяд СМИ назвал ее «самым красивым мэром в мире»
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Армия РФ подошла на 50 км к границе Украины и готовит атаку – СМИ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
"Измождённые селёдки": жена Николаева оскорбила коллег мужа
Выжившая в теракте женщина сказала, что ее спасло
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Европейские деревья года
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
9В тени стены
08:05 (мск), источник: Вести Приморье

Посол КНР в РФ представил генконсула своей страны во Владивостоке

6 апреля состоялось официальное представление генерального консула Китайской Народной Республики во Владивостока Янь Вэньбиня. Эту церемонию провел в отеле «Хендэ» прибывший во Владивосток чрезвычайный и полномочный посол КНР в Российской Федерации Ли Хуэй.

Источник: Reuters

Можно напомнить, что генеральное консульство Китайской Народной Республики официально начало работу во Владивостоке с сентября прошлого года, а Янь Вэньбинь получил назначение на должность генерального консула Китая в столицу Приморья в минувшем декабре.

В своем выступлении Ли Хуэй отметил, что в последние годы двусторонние отношения между Китаем и Российской Федерацией вышли на небывалый ранее высочайший уровень взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества. И открытие во Владивостоке генерального консульства его страны — еще одно важное подтверждение этого динамичного развития. Кстати, в прошлом году был установлен своеобразный рекорд, когда Владивосток посетили свыше 370 тысяч туристов и бизнесменов из Китая.

При этом в полномочия генконсульства во Владивостоке входит не только Приморский край, но и Сахалин, Камчатка, Магаданская область и Чукотка, что свидетельствует о резком повышении статуса действовавшего ранее в столице Приморья владивостокского отделения генерального консульства Китая в Хабаровске. Владивосток теперь занял еще более важное место в роли ключевого центра международного сотрудничества на Дальнем Востоке.

С приветствиями в адрес посла КНР в РФ и генерального консула Китая во Владивостоке обратились представители администрации Приморского края и города Владивостока, Законодательного собрания края и Думы города. В церемонии также приняли участие руководители ряда работающих во Владивостоке генеральных консульств зарубежных стран, представители общественных организаций.

Первый заместитель главы администрации Владивостока Константин Лобода подчеркнул, что открытие в нашем городе генерального консульства Китайской Народной Республики — важный знак подтверждения многолетних добрососедских отношений, которые теперь приобретают еще более динамичный и перспективный характер. Основными направлениями сотрудничества продолжают оставаться экономика, образование, транспорт, туризм, спорт, гуманитарные контакты.

Одним из первых побратимов Владивостока стал в 1992 году китайский город Далянь, а в 2011 году был подписан договор о побратимстве столицы Приморья с Яньбянь-Корейским автономным округом Китая. Это подтверждает уверенное развитие экономических, культурных, образовательных, спортивных двусторонних контактов. А в нынешнем году проходят переговоры о подготовке к подписанию договора о побратимских отношениях между Владивостоком и Харбином. При этом в Китае бережно сохраняются памятники советским воинам, погибшим при освобождении Китая в августе 1945 года. Стали доброй традицией визиты в Китай ветеранов Второй мировой войны из Владивостока, которых всегда ждет там теплый прием.

Справка. Генеральный консул КНР в городе Владивостоке Янь Вэньбинь родился в октябре 1967 года, работал ранее в посольствах КНР в Республике Узбекистан и в Республике Казахстан, в департаменте стран Европы и Центральной Азии МИД КНР. С 2009 по 2015 годы занимал должность советника-посланника посольства КНР в Российской Федерации, а по 2016 год — советника-посланника департамента внешнеполитического планирования МИД КНР.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Умер от рака звезда "Джентльмен-шоу" и "Ликвидации"
Взрыв в метро: опубликованы фото предполагаемого смертника
Умер от рака звезда "Джентльмен-шоу" и "Ликвидации"
Тиллерсон: России следует отказаться от поддержки Асада
Вашингтон сокращает помощь Украине
Госдума не будет проводить проверку расследования о Медведеве
Встречи депутатов с народом могут быть приравнены к митингам
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию «проблемой»
Тринадцать пострадавших в ДТП под Рязанью остаются в больнице
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Спорт
Первым финалистом Кубка России стал «Локомотив» 2 мая в Сочи подопечные Юрия Семина встретятся в решающем поединке турнира с победителем матча «Урал» — «Рубин»
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Леди
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото) Хотят ли дети «живых Барби» следовать примеру матерей?
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь