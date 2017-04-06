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07:56 (мск), источник: Om1.ru

Куприянова без вопросов допустили на собеседование по выборам мэра Омска

Министр труда и соцразвития Омской области не явился на заседание комиссии.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 6 апреля, на заседании комиссии по выборам мэра Омска в Горсовете обсудили кандидатуру министра труда и соцразвития Владимира Куприянова.

Претендент принес документы утром 4 апреля и является одним из ключевых претендентов на пост главы Омска.

У членов комиссии не возникло вопросов, и они единогласно проголосовали за регистрацию Владимира Куприянова. Теперь кандидат сможет участвовать в собеседовании.

Отметим, что министр труда и соцразвития не пришел на заседание комиссии. Тогда как его потенциальный соперник на выборах, вице-губернатор Станислав Гребенщиков появился и был атакован коммунистом Леонидом Михайленко. Глава фракции КПРФ в Горсовете возмутился, что зампред поздно подал документы в канцелярию Горсовета.

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