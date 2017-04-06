Куприянова без вопросов допустили на собеседование по выборам мэра Омска
Министр труда и соцразвития Омской области не явился на заседание комиссии.
Министр труда и соцразвития Омской области не явился на заседание комиссии.
Сегодня, 6 апреля, на заседании комиссии по выборам мэра Омска в Горсовете обсудили кандидатуру министра труда и соцразвития Владимира Куприянова.
Претендент принес документы утром 4 апреля и является одним из ключевых претендентов на пост главы Омска.
У членов комиссии не возникло вопросов, и они единогласно проголосовали за регистрацию Владимира Куприянова. Теперь кандидат сможет участвовать в собеседовании.
Отметим, что министр труда и соцразвития не пришел на заседание комиссии. Тогда как его потенциальный соперник на выборах,