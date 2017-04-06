Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
"Смертника в шапочке" из метро Петербурга уволили с работы
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова заявила о травле в свой адрес
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Победительница конкурса «Мисс Мира 2009» стала мэром ГибралтараРяд СМИ назвал ее «самым красивым мэром в мире»
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России
Матч жизни для Грасии: «Рубин» сыграет с «Уралом» в 1/2 КР
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
"Измождённые селёдки": жена Николаева оскорбила коллег мужа
Выжившая в теракте женщина сказала, что ее спасло
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
10Последствия циклона «Дебби»
9В тени стены
10Европейские деревья года
08:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Арбитраж отказал главе города Перми в передаче крупного земельного участка в Кировском районе в муниципальную собственность

Арбитражный суд Пермского края отказал главе города Перми в передаче крупного земельного участка в Кировском районе в муниципальную собственность из краевой.

Напомним, глава Перми еще в ноябре 2016 года подал иск о признании незаконным решения Теруправления Росимуществом в Пермском крае, которое не утвердило новую схему расположения участков и отказало в передаче земли.

Речь идет о земельном участке площадью 1,549 тыс. кв. м. на ул. Ласьвинская, 98, на котором находится производство и головная компания АО «ГалоПолимер Пермь». Главой Перми было предложено образовать из данного земельного участка тринадцать новых участков и передать их в муниципальную собственность. Инициатором этого предложения выступил сам «ГалоПолимер». Суд заявленные требования не удовлетворил, признал отказ передать участки в муниципальную собственность обоснованным.

В материалах суда указывается, что в соответствие с п. 2 статьи 39.30 ЗК РФ, исключается возможность передачи в муниципальную собственность участков, на которых находится недвижимость Российской Федерации. В ходе судебного разбирательства было выяснено, что на территории «ГалоПолимера» находится восемь убежищ гражданской обороны, которыми владеет государство. Кроме того, было доказано, что новое расположение земельных участков может привести к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости (в т.ч. убежищ).

В материалах суда было также отмечено, что согласно решению пермского арбитража по другому делу, действия АО «ГалоПолимер Пермь» по разделу спорного земельного участка и его передаче в муниципальную собственность с учетом раздела, являются злоупотреблением правом. «Судами установлено, что в 2011—2013 годах ОАО “Галоген” (впоследствии — АО “ГалоПолимер Пермь”) в противоречие с интересами собственника земельного участка — Российской Федерации -осуществлялись действия по изменению границ указанного земельного участка, направленные на существенное уменьшение его площади», — сообщается в судебном определении.

АО «ГалоПолимер Пермь» уже подало апелляционную жалобу, рассмотрение которой состоится 3 мая.

Отметим, данное обращение главы города Перми в арбитражный суд является первым за всю историю пермской арбитражной практики, а часть имущества (нежилые здания) на Ласьвинской, 98 в 2015 году были переданы в краевую собственность из муниципальной. Затем они было предоставлено УФМС по договору безвозмездного пользования для спеццентра по размещению иностранных граждан.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Запад обвинил Москву в химической атаке по Хан-Шейхун
Тиллерсон: России следует отказаться от поддержки Асада
Вашингтон сокращает помощь Украине
Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию «проблемой»
Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек
Число жертв схода селя в Колумбии превысило 300 человек
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В России изменят систему оплаты услуг ЖКХ
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь