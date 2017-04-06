Арбитраж отказал главе города Перми в передаче крупного земельного участка в Кировском районе в муниципальную собственность

Напомним, глава Перми еще в ноябре 2016 года подал иск о признании незаконным решения Теруправления Росимуществом в Пермском крае, которое не утвердило новую схему расположения участков и отказало в передаче земли.



Речь идет о земельном участке площадью 1,549 тыс. кв. м. на ул. Ласьвинская, 98, на котором находится производство и головная компания АО «ГалоПолимер Пермь». Главой Перми было предложено образовать из данного земельного участка тринадцать новых участков и передать их в муниципальную собственность. Инициатором этого предложения выступил сам «ГалоПолимер». Суд заявленные требования не удовлетворил, признал отказ передать участки в муниципальную собственность обоснованным.



В материалах суда указывается, что в соответствие с п. 2 статьи 39.30 ЗК РФ, исключается возможность передачи в муниципальную собственность участков, на которых находится недвижимость Российской Федерации. В ходе судебного разбирательства было выяснено, что на территории «ГалоПолимера» находится восемь убежищ гражданской обороны, которыми владеет государство. Кроме того, было доказано, что новое расположение земельных участков может привести к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости (в т.ч. убежищ).



В материалах суда было также отмечено, что согласно решению пермского арбитража по другому делу, действия АО «ГалоПолимер Пермь» по разделу спорного земельного участка и его передаче в муниципальную собственность с учетом раздела, являются злоупотреблением правом. «Судами установлено, что в 2011—2013 годах ОАО “Галоген” (впоследствии — АО “ГалоПолимер Пермь”) в противоречие с интересами собственника земельного участка — Российской Федерации -осуществлялись действия по изменению границ указанного земельного участка, направленные на существенное уменьшение его площади», — сообщается в судебном определении.



АО «ГалоПолимер Пермь» уже подало апелляционную жалобу, рассмотрение которой состоится 3 мая.



Отметим, данное обращение главы города Перми в арбитражный суд является первым за всю историю пермской арбитражной практики, а часть имущества (нежилые здания) на Ласьвинской, 98 в 2015 году были переданы в краевую собственность из муниципальной. Затем они было предоставлено УФМС по договору безвозмездного пользования для спеццентра по размещению иностранных граждан.