Борис Дубровский поддержал инициативу по развитию электротранспорта в Магнитогорске

Трамвайный парк города насчитывает 231 трамвайный вагон. По словам директора муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт» Егора Тимофеева, большая часть составов морально и технологически устарела.

«Мы проводим постоянное увеличение выпуска подвижного состава на линию. С января 2016 года по март 2017 года выпуск увеличился на 18 поездов, со 109 до 127. За счет увеличения количества рейсов в сутки уменьшился интервал движения, а транспортом стали пользоваться больше пассажиров», — отметил Егор Тимофеев.