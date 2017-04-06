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08:44 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский поддержал инициативу по развитию электротранспорта в Магнитогорске

Губернатор Борис Дубровский поддержал инициативу городских властей по развитию электротранспорта в Магнитогорске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Трамвайный парк города насчитывает 231 трамвайный вагон. По словам директора муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт» Егора Тимофеева, большая часть составов морально и технологически устарела.

«Мы проводим постоянное увеличение выпуска подвижного состава на линию. С января 2016 года по март 2017 года выпуск увеличился на 18 поездов, со 109 до 127. За счет увеличения количества рейсов в сутки уменьшился интервал движения, а транспортом стали пользоваться больше пассажиров», — отметил Егор Тимофеев.

Стоит отметить, что Магнитогорск также планирует закупить 15 новых трамваев у Усть-Катавского вагоностроительного завода.

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