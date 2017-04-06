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08:43 (мск), источник: АиФ Омск

Игорь Антропенко стал первым зарегистрированным кандидатом на пост мэра

Конкурсная комиссия принимает решение о регистрации кандидата, либо о регистрации.

Источник: Аргументы и факты

Игорь Антропенко стал первым зарегистрированным кандидатом на пост мэра Омска.

Второй этап конкурса по отбору кандидатов на должность мэра стартовал сегодня, 6 апреля, в 9.00.

В результате первым зарегистрированным кандидатом стал депутат Законодательного Собрания, заместитель председателя комитета по экономической политике и инвестициям Игорь Александрович Антропенко.

Он предоставил все необходимые для регистрации документы, предусмотренные ст. 10 Решения Омского городского Совета от 15 февраля 2017 года № 512 «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Мэра города Омска». Документы рассмотрены членами комиссии.

«Председатель конкурсной комиссии Сергей Тодоров и член комиссии Леонид Михайленко отметили, что кандидатура Игоря Антропенко — одна из достойных», — сообщили в пресс-центре Игоря Антропенко.

Отметим, что за то, чтобы зарегистрировать Игоря Антропенко в качестве кандидата, проголосовали все 12 членов конкурсной комиссии единогласно. Таким образом, депутат Заксобрания стал первым зарегистрированным кандидатом.

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