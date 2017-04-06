Во второй этап выборов мэра Омска прошли 12 кандидатов из 23

Всего на выборы заявились 23 человека, из которых зарегистрированы были 12 кандидатов — это:

Станислав Гребенщиков, вице-губернатор;.

Владимир Куприянов, министр труда и социального развития Омской области;.

Игорь Антропенко и Антон Берендеев — депутаты Заксобрания Омской области;.

Игорь Рыбаков, сотрудник МИД (бывший сотрудник компании «ТелеОмск»);.

Александр Бекишев, начальник отдела снабжения ООО «Завод «Нефтехим»;.

Денис Качуровский, менеджер по продажам ООО ЧОП «Цербер»;.

Игорь Козловский, инженер отдела материально-технического обеспечения учебно-производственного процесса и сбыта продукции центра трудовой адаптации осужденных ФКУ «Исправительная колония № 6»;.

обеспечения процесса и сбыта продукции центра трудовой адаптации осужденных ФКУ «Исправительная колония № 6»;. Андрей Рягузов, директор предприятия ООО «Омский завод запорной арматуры», учредитель Благотворительного фонда помощи детям «Всегда рядом»;.

Сергей Суменков, индивидуальный предприниматель;.

Артем Тарасов, инженер АСУ ТП, ООО «Ант Информ»;.

Виктор Чередов, директор регионального Учебного Компьютерного центра.

Остальные 11 получили отказ. Основанием для отказа стало отсутствие необходимых документов — в большинстве случаев не хватало справок об отсутствии судимости, о наличии или отсутствии иностранного гражданства, имущества или вкладов за рубежом, справок о доходах, а также в отдельных случаях медицинского заключения и кандидатской программы.

При этом, согласно регламенту, кандидаты могут в течение суток донести недостающие документы или представить мотивированное объяснение.