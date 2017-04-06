Во второй этап выборов мэра Омска прошли 12 кандидатов из 23
В четверг, 6 апреля, прошло заседание комиссии по выборам мэра Омска, которое являлось вторым этапом конкурса, на котором регистрировались кандидаты, подавшие полный пакет документов.
В четверг, 6 апреля, прошло заседание комиссии по выборам мэра Омска, которое являлось вторым этапом конкурса, на котором регистрировались кандидаты, подавшие полный пакет документов.
Всего на выборы заявились 23 человека, из которых зарегистрированы были 12 кандидатов — это:
Остальные 11 получили отказ. Основанием для отказа стало отсутствие необходимых документов — в большинстве случаев не хватало справок об отсутствии судимости, о наличии или отсутствии иностранного гражданства, имущества или вкладов за рубежом, справок о доходах, а также в отдельных случаях медицинского заключения и кандидатской программы.
При этом, согласно регламенту, кандидаты могут в течение суток донести недостающие документы или представить мотивированное объяснение.