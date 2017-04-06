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08:40 (мск), источник: СуперОмск

Во второй этап выборов мэра Омска прошли 12 кандидатов из 23

В четверг, 6 апреля, прошло заседание комиссии по выборам мэра Омска, которое являлось вторым этапом конкурса, на котором регистрировались кандидаты, подавшие полный пакет документов.

Всего на выборы заявились 23 человека, из которых зарегистрированы были 12 кандидатов — это:

  • Станислав Гребенщиков, вице-губернатор;.
  • Владимир Куприянов, министр труда и социального развития Омской области;.
  • Игорь Антропенко и Антон Берендеев — депутаты Заксобрания Омской области;.
  • Игорь Рыбаков, сотрудник МИД (бывший сотрудник компании «ТелеОмск»);.
  • Александр Бекишев, начальник отдела снабжения ООО «Завод «Нефтехим»;.
  • Денис Качуровский, менеджер по продажам ООО ЧОП «Цербер»;.
  • Игорь Козловский, инженер отдела материально-технического обеспечения учебно-производственного процесса и сбыта продукции центра трудовой адаптации осужденных ФКУ «Исправительная колония № 6»;.
  • Андрей Рягузов, директор предприятия ООО «Омский завод запорной арматуры», учредитель Благотворительного фонда помощи детям «Всегда рядом»;.
  • Сергей Суменков, индивидуальный предприниматель;.
  • Артем Тарасов, инженер АСУ ТП, ООО «Ант Информ»;.
  • Виктор Чередов, директор регионального Учебного Компьютерного центра.

Остальные 11 получили отказ. Основанием для отказа стало отсутствие необходимых документов — в большинстве случаев не хватало справок об отсутствии судимости, о наличии или отсутствии иностранного гражданства, имущества или вкладов за рубежом, справок о доходах, а также в отдельных случаях медицинского заключения и кандидатской программы.

При этом, согласно регламенту, кандидаты могут в течение суток донести недостающие документы или представить мотивированное объяснение.

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