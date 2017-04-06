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09:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников встретится с главой «Газпрома» Алексеем Миллером

Глава Прикамья Максим Решетников на следующей неделе встретится с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Об этом сообщил сам глава региона в ходе прошедшей вчера в Верещагино встречи с партактивом «Единой России» из десяти западных районов Прикамья.

По словам врио губернатора, с главой «Газпрома» он планирует обсудить вопросы газификации Прикамья, особенно сельских территорий.

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