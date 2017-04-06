Максим Решетников встретится с главой «Газпрома» Алексеем Миллером

Об этом сообщил сам глава региона в ходе прошедшей вчера в Верещагино встречи с партактивом «Единой России» из десяти западных районов Прикамья.

По словам врио губернатора, с главой «Газпрома» он планирует обсудить вопросы газификации Прикамья, особенно сельских территорий.