Максим Решетников встретится с главой «Газпрома» Алексеем Миллером
Глава Прикамья Максим Решетников на следующей неделе встретится с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Глава Прикамья Максим Решетников на следующей неделе встретится с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Об этом сообщил сам глава региона в ходе прошедшей вчера в Верещагино встречи с партактивом «Единой России» из десяти западных районов Прикамья.
По словам врио губернатора, с главой «Газпрома» он планирует обсудить вопросы газификации Прикамья, особенно сельских территорий.