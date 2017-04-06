Стали известны имена «тайных» кандидатов в мэры Омска
Сегодня, 6 апреля, были зарегистрированы кандидаты в мэры Омска — всего заявки подали 23 человека.
Сегодня, 6 апреля, были зарегистрированы кандидаты в мэры Омска — всего заявки подали 23 человека.
Ранее известны были имена 21 заявившегося, еще две фамилии не оглашались, поскольку претенденты в мэры не давали согласия на обработку персональных данных.
«Тайными» кандидатами оказались омский общественник Константин Исупов, который из всех документов предоставил только личное заявление, и некий Максим Щапов 1990 года рождения, по образованию являющийся контролером автотранспорта.
Он также не предоставил ряд требуемых документов.
Обоим претендентам в регистрации было отказано единогласно.