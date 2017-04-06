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09:14 (мск), источник: СуперОмск

Стали известны имена «тайных» кандидатов в мэры Омска

Сегодня, 6 апреля, были зарегистрированы кандидаты в мэры Омска — всего заявки подали 23 человека.

Ранее известны были имена 21 заявившегося, еще две фамилии не оглашались, поскольку претенденты в мэры не давали согласия на обработку персональных данных.

«Тайными» кандидатами оказались омский общественник Константин Исупов, который из всех документов предоставил только личное заявление, и некий Максим Щапов 1990 года рождения, по образованию являющийся контролером автотранспорта.

Он также не предоставил ряд требуемых документов.

Обоим претендентам в регистрации было отказано единогласно.

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