Электронное правосудие в Казахстане: экономия времени и денег
В Казахстане электронные системы являются одновременно системами управления рисками и общедоступными архивами судебных актов.
В Казахстане электронные системы являются одновременно системами управления рисками и общедоступными архивами судебных актов.
АСТАНА, 6 апр — Sputnik. О необходимости внедрения в судебной практике электронного правосудия говорится давно, но граждане Казахстана мало знают о том, какие электронные сервисы доступны им уже сейчас, правда, при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП). И какие возможности в экономии денег и времени они им предоставляют.
В настоящее время электронная «начинка» судебной системы республики состоит из целого ряда элементов: сервиса «Судебный кабинет», форума «Талдау», системы электронного извещения участников судопроизводства, системы «Торелик», системы видеконференцсвязи между судами «Точка-Точка» и работающего в пилотном режиме совместного с Генеральной прокуратурой проекта «Зандылык». О том, что все эти системы дают простым гражданам агентству Sputnik Казахстан рассказала судья Верховного суда Елена Максюта.
«Талдау» вместо правового ликбеза.
В интервью с любым юристом обязательно можно встретить высказывания на тему правовой безграмотности населения и необходимости проведения в стране правового ликбеза. Верховный суд системно решает этот вопрос посредством форума «Талдау», который ориентирован, как на профессиональных юристов, так и на широкие слои населения. Форум «Талдау», доступный на базе сайта Верховного суда, формируется на основе Единого Классификатора категорий дел и материалов, обобщений судебной практики, Банка судебных актов, а также отдельных Нормативных постановлений Верховного суда. Иными словами, это архив всех судебных решений в стране, начиная с 2009 года, который доступен любому гражданину страны, имеющему электронную цифровую подпись.
— Любой человек, который зарегистрировался на сайте под своей ЭЦП, может зайти на этот форум, где собраны все категории дел — гражданские, административные, уголовные, — говорит Елена Максюта. — То есть любой человек может посмотреть, куда движется судебная практика. Это можно сделать дома, сидя за компьютером. Например, человек хочет подать иск о взыскании суммы задолженности, открывает, читает обобщение судебной практики, читает судебные решения по этой категории, вплоть до формы искового заявления. Если же и после прочтения схожих с его делом материалов у человека остаются вопросы, у него есть возможность задать их судьям здесь же на форуме или через их личные страницы в социальных сетях. Но при этом наиболее часто задаваемые вопросы судьи все же стараются обобщать — и размещать ответы на них на «Талдау».
Часто задаваемые вопросы мы обобщаем и «выкладываем» на форуме, — говорит судья. — Допустим, у нас изменилась практика по банковским делам, взысканию ссудного счета, проведении комиссий. Проанализировав рассмотренные судами республики дела данной категории, выделив 4−5 примеров из них, публикуем в «Талдау». Представляете, таким образом, человек, пусть и не столь сведущий в сфере права, изучив такую информацию, сможет сориентироваться и
Думаю, здесь излишне говорить о полезности форума самим судьям, прокурорам и адвокатам, представителям научной интеллигенции. «Талдау» еще только развивается, но уже сегодня получает массу положительных отзывов, в том числе и предложения в части его совершенствования.
Ходить с иском никуда не нужно….
Есть, конечно, уникальные случаи, не вписывающиеся «в среднюю температуру по больнице» — и тут, признают в Верховном суде, без адвоката не обойтись. При этом напоминают — для обеспечения всеобщего права на квалифицированную юридическую помощь существует госзаказ, в рамках которого государство оплачивает услуги юристов для социально уязвимых слоев населения. Причем подать заявку на оказание такой помощи можно
Более того, сегодня в Казахстане вовсе необязательно ходить в суд для того, чтобы подать свой иск: существует «Судебный кабинет», с помощью которого можно направить свой иск в любой суд страны в электронном варианте, получив там же электронное подтверждение об этом. По сведениям Верховного суда, в настоящее время свыше 80% исков в стране поступает в суды именно в таком варианте: в 2016 году в электронном виде было подано почти 756,5 тысячи документов, из которых более 644 тысяч — исковые заявления.
Кроме того, стороны по делу, других участников процесса уже извещают о дате его проведения в новом формате. Раньше, напомним, извещения направлялись по почте, и случались казусы, когда извещение «настигало» участника процесса в день проведения этого процесса либо вообще после этого дня. У человека при этом просто не оставалось времени для подготовки к процессу. Теперь извещения приходят вовремя — потому что львиная их доля отправляется на сотовые телефоны участников процесса посредством СМС.
— Вся наша переписка с участниками процесса теперь происходит в электронном формате и выглядит следующим образом: после оформления извещения, программа сама формирует и отправляет СМС участнику процесса и у нас даже есть подтверждение, доставлено оно или нет, — говорит Елена Максюта. — Если оно не доставлено — есть люди, которые не пользуются сотовыми, у них нет электронного ящика, это люди старшего поколения, то мы идем дальше: мы начинаем звонить, либо, пользуясь гибридной почтой, на указанный адрес физического проживания, формируем повестку — и она также электронным путем отправляется автоматически в близлежащее к адресату почтовое отделение. И далее почтальон просто распечатывает ее и доставляет по адресу. Как такового запечатывания в конверт писем сейчас нет.
— Понятно, что это экономия времени и сил, а насколько?
— Эффект мы просчитали: на одно уведомление уходит около 2−3 тенге в этой системе, а отправление запечатанного письма в конверте стоило порядка 100 тенге. Эффект, как видите, в разы. Но главное в том, что при направлении уведомления на мобильный телефон, мы сразу видим уведомление о его доставке. А почтальон (когда суд ранее направлял повестку по почте) мог не застать получателя и просто оставить под дверями конверт с повесткой. Увидит ли адресат ее — большой вопрос. А с помощью СМС либо гибридной почтой 99,9% всех уведомлений направляется и автоматически доставляется адресату.
… и получить решение суда ходьбы не требует.
— А возможно ли в существующих системах «вытащить» решение суда, не приходя в суд, и будет ли такой документ легитимным? — задаем вопрос, вдохновленные тем, что ходить в суд по «процедурным» вопросам больше нет нужды.
— Без проблем, — заверяет судья ВС. — Полученный посредством «Судебного кабинета» документ вполне легитимен: на нем есть такие же
— А если я, сторона по делу, просчитался со временем получения этого решения суда и попытаюсь получить его через
— Сейчас «Судебный кабинет» располагает судебными актами всех судов с 2009 года, в том числе и промежуточными. Достаточно набрать «Судебном кабинете» год, суд, фамилию стороны — и, пожалуйста! Надо отметить процесс сканирования всех судебных актов с 2009 года занял продолжительное время. В 2010 году, когда системы еще не было, специально для этой работы выделяли сотрудников для оцифровки. Система заработала внутри судейской системы в 2011 году, потом все стало заполняться автоматически.
— То есть найти решение по интересующему меня делу я могу в любое время?
— Конечно, Вам необходимо лишь иметь при себе свою электронную цифровую подпись.
Видеоадвокат — это уже реальность.
Возвращаясь к сэкономленным на бумажных извещениях денежных средствах: они пошли на обеспечение выстроенной казахстанским судом системы видеоконференцсвязи «Точка-Точка» — системы видеосвязи между судами различных уровней. С ее помощью участник судебного процесса может воспользоваться услугами адвоката из Астаны или Алматы, а самому юристу не придется никуда выезжать из города.
— Много было обращений в Астану, связанных с тем, что люди нанимали работающих в столице адвокатов для рассмотрения дел в районах Акмолинской области, — говорит Елена Максюта. — Представьте: в буран, когда закрыты дороги, человек настаивал на том, чтобы адвокат принимал участие на процессе в
Любой участник судебного процесса, таким образом, вправе написать соответствующее заявление на удаленное его участие в судебном процессе, и это осуществляется буквально спустя
— То есть все идет к тому, чтобы граждане могли вообще не являться в суд, а участвовать в рассмотрении их дел дистанционно?
— В некоторых странах такая практика существует, когда люди дистанционно, с персональных компьютеров, либо вообще со смартфонов принимают участие в заседаниях суда. Но у нас необходимо по процессуальному закону установление личности участников процесса, и это требует их физического присутствия либо в суде, в котором идет заседание, либо в суде, который связан с этим судом ВКС.
Тем не менее, возможность дистанционных судебных заседаний по уголовным делам судейским корпусом республики уже отрабатывается совместно с МВД: в таком режиме подозреваемого либо заключенного не приходится конвоировать из следственного изолятора либо мест заключения, что снижает расходы и риски, связанные с возможностью побега заключенных. В прошлом году оборудованием ВКС оснащены 32 исправительных учреждения страны.
Е-суд: уже реально!
Электронные новшества дисциплинируют всех участников процесса — так, по словам Елены Максюты, после внедрения в стране обязательной аудио- и видеофиксации судебных процессов резко сократилось количество жалоб на судей.
«Видеозапись не изменишь, не смонтируешь, на ней четко видно, кто и как себя ведет на судебном заседании», — поясняет она. Электронные новшества позволяют «добирать» недостающие для рассмотрения дела документы самому судье в режиме реального времени, не перенося дату заседания на другой день.
«Действующие шлюзы с банками второго уровня позволяют судьям в режиме реального времени сделать запрос, проверить квитанции по ИИН, приобщить к делу необходимый документ, — говорит судья. — Если возникнут
Никуда не нужно уходить из зала суда при получении этого документа, заседание не переносится, счет идет на минуты. Просто чисто технически судье приходится из зала судебных заседаний выйти в себе кабинет, чтобы запросить эту информацию, но сейчас делаются электронные судебные кабинеты в залах судебных заседаний, — добавляет она.
Судья сообщила о запуске в целях оптимизации судопроизводства в Сарыаркинском районном суде столицы пилотного проекта Верховного Суда по рассмотрению дел приказного производства в электронном виде. Теперь процессы этой категории дел в рамках проекта будут рассматриваться без предоставления гражданами документов на бумажных носителях и, соответственно без их бумажного рассмотрения в суде. Это и есть 100% электронное судопроизводство: от подачи и регистрации заявления до направления на исполнение вступившего в законную силу судебного акта.
Преимущество пилотного проекта еще и в том, что теперь нет необходимости заводить и подшивать дела, все материалы дела будут храниться в электронном виде в архиве суда. В суде специально оборудован зал судебного заседания, позволяющий рассматривать дела в электронном формате, организована работа сотрудников мобильного ЦОНа.
«Электронное судопроизводство» — это когда никаких бумаг при рассмотрении дела не будет вообще, когда у судьи, сторон дела и адвокатов на столах будут только компьютеры, где будет собрана вся документация по рассматриваемому делу. То есть при таком раскладе в суд участник по делу идет только с одним удостоверением личности.
С «Зандылык» не побалуешь.
Более того, электронные системы способны обеспечивать еще и надзор за законностью принимаемых решений, превращаясь в так называемые «системы управления рисками» — к таковым относится совместная система ВС и Генпрокуратуры «Зандылык», работающая в пилотном режиме (в «промышленном» режиме она начнет действовать со второго полугодия текущего года). «Зандылык» — своеобразное электронное «око государево», обеспечивающее движение и аналитическое сопровождение всех уголовных дел и обнаруживающее отклонение от нормы.
— В систему, начиная с предварительного следствия, загружают все документы по делу, — поясняет Елена Максюта. — И в режиме реального времени любой человек может их посмотреть — понятно, что есть тайна следствия, есть документы, доступ к которым имеет не каждый, но вот обобщение, статистику — сколько людей привлечено по этой категории дел, какая была мера наказания, может увидеть любой. Чтобы человек, если он попал в орбиту уголовного дела, хотя бы мог предполагать, каким образом оно будет двигаться и чего ожидать. Кстати, у системы есть число прикладная функция. Так, если позиция прокурора по конкретному делу или позиция судьи отличается от нормы закона, то система тут же «загорается красным», сигнализирует об этом вышестоящим прокурорам и судьям — срок дали меньше меньшего или, наоборот, запросили слишком много.
Фактически, система существенно снижает возможные ошибки. «Красный свет», по словам представительницы ВС, «загорается» и при любых, даже самых минимальных, процессуальных нарушениях по тому или иному делу. Например, при нарушении сроков по вложению в систему того или иного акта, что исключает возможность судебной волокиты. В общем, автоматизация судебных процессов ведет к улучшению их качества и доступности правосудия для всех граждан. Под доступностью в данном случае подразумевается и максимальная удобность взаимоотношений с судебными органами. А эта доступность для всех и каждого в равной степени, в конечном счете, и является одной из главных целей судебной системы.