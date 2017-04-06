Электронное правосудие в Казахстане: экономия времени и денег

АСТАНА, 6 апр — Sputnik. О необходимости внедрения в судебной практике электронного правосудия говорится давно, но граждане Казахстана мало знают о том, какие электронные сервисы доступны им уже сейчас, правда, при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП). И какие возможности в экономии денег и времени они им предоставляют.

В настоящее время электронная «начинка» судебной системы республики состоит из целого ряда элементов: сервиса «Судебный кабинет», форума «Талдау», системы электронного извещения участников судопроизводства, системы «Торелик», системы видеконференцсвязи между судами «Точка-Точка» и работающего в пилотном режиме совместного с Генеральной прокуратурой проекта «Зандылык». О том, что все эти системы дают простым гражданам агентству Sputnik Казахстан рассказала судья Верховного суда Елена Максюта.

«Талдау» вместо правового ликбеза.

В интервью с любым юристом обязательно можно встретить высказывания на тему правовой безграмотности населения и необходимости проведения в стране правового ликбеза. Верховный суд системно решает этот вопрос посредством форума «Талдау», который ориентирован, как на профессиональных юристов, так и на широкие слои населения. Форум «Талдау», доступный на базе сайта Верховного суда, формируется на основе Единого Классификатора категорий дел и материалов, обобщений судебной практики, Банка судебных актов, а также отдельных Нормативных постановлений Верховного суда. Иными словами, это архив всех судебных решений в стране, начиная с 2009 года, который доступен любому гражданину страны, имеющему электронную цифровую подпись.

— Любой человек, который зарегистрировался на сайте под своей ЭЦП, может зайти на этот форум, где собраны все категории дел — гражданские, административные, уголовные, — говорит Елена Максюта. — То есть любой человек может посмотреть, куда движется судебная практика. Это можно сделать дома, сидя за компьютером. Например, человек хочет подать иск о взыскании суммы задолженности, открывает, читает обобщение судебной практики, читает судебные решения по этой категории, вплоть до формы искового заявления. Если же и после прочтения схожих с его делом материалов у человека остаются вопросы, у него есть возможность задать их судьям здесь же на форуме или через их личные страницы в социальных сетях. Но при этом наиболее часто задаваемые вопросы судьи все же стараются обобщать — и размещать ответы на них на «Талдау».

Часто задаваемые вопросы мы обобщаем и «выкладываем» на форуме, — говорит судья. — Допустим, у нас изменилась практика по банковским делам, взысканию ссудного счета, проведении комиссий. Проанализировав рассмотренные судами республики дела данной категории, выделив 4−5 примеров из них, публикуем в «Талдау». Представляете, таким образом, человек, пусть и не столь сведущий в сфере права, изучив такую информацию, сможет сориентироваться и где-то предопределить исход интересующей его категории спора, дела. Недели две назад в соцсетях был комментарий — один пользователь написал: «Я не имею юридического образования. Просто зашел на “Талдау”, прочел вашу информацию, посмотрел, написал исковое заявление и подал его в суд. И все! Мне удалось взыскать сумму без услуг адвоката! Спасибо».

Думаю, здесь излишне говорить о полезности форума самим судьям, прокурорам и адвокатам, представителям научной интеллигенции. «Талдау» еще только развивается, но уже сегодня получает массу положительных отзывов, в том числе и предложения в части его совершенствования.

Ходить с иском никуда не нужно….

Есть, конечно, уникальные случаи, не вписывающиеся «в среднюю температуру по больнице» — и тут, признают в Верховном суде, без адвоката не обойтись. При этом напоминают — для обеспечения всеобщего права на квалифицированную юридическую помощь существует госзаказ, в рамках которого государство оплачивает услуги юристов для социально уязвимых слоев населения. Причем подать заявку на оказание такой помощи можно опять-таки электронным способом, через функционал интернет-ресурса Верховного суда — «Судебный кабинет».

Более того, сегодня в Казахстане вовсе необязательно ходить в суд для того, чтобы подать свой иск: существует «Судебный кабинет», с помощью которого можно направить свой иск в любой суд страны в электронном варианте, получив там же электронное подтверждение об этом. По сведениям Верховного суда, в настоящее время свыше 80% исков в стране поступает в суды именно в таком варианте: в 2016 году в электронном виде было подано почти 756,5 тысячи документов, из которых более 644 тысяч — исковые заявления.

Кроме того, стороны по делу, других участников процесса уже извещают о дате его проведения в новом формате. Раньше, напомним, извещения направлялись по почте, и случались казусы, когда извещение «настигало» участника процесса в день проведения этого процесса либо вообще после этого дня. У человека при этом просто не оставалось времени для подготовки к процессу. Теперь извещения приходят вовремя — потому что львиная их доля отправляется на сотовые телефоны участников процесса посредством СМС.

— Вся наша переписка с участниками процесса теперь происходит в электронном формате и выглядит следующим образом: после оформления извещения, программа сама формирует и отправляет СМС участнику процесса и у нас даже есть подтверждение, доставлено оно или нет, — говорит Елена Максюта. — Если оно не доставлено — есть люди, которые не пользуются сотовыми, у них нет электронного ящика, это люди старшего поколения, то мы идем дальше: мы начинаем звонить, либо, пользуясь гибридной почтой, на указанный адрес физического проживания, формируем повестку — и она также электронным путем отправляется автоматически в близлежащее к адресату почтовое отделение. И далее почтальон просто распечатывает ее и доставляет по адресу. Как такового запечатывания в конверт писем сейчас нет.

— Понятно, что это экономия времени и сил, а насколько? Кто-то пытался просчитать?

— Эффект мы просчитали: на одно уведомление уходит около 2−3 тенге в этой системе, а отправление запечатанного письма в конверте стоило порядка 100 тенге. Эффект, как видите, в разы. Но главное в том, что при направлении уведомления на мобильный телефон, мы сразу видим уведомление о его доставке. А почтальон (когда суд ранее направлял повестку по почте) мог не застать получателя и просто оставить под дверями конверт с повесткой. Увидит ли адресат ее — большой вопрос. А с помощью СМС либо гибридной почтой 99,9% всех уведомлений направляется и автоматически доставляется адресату.

… и получить решение суда ходьбы не требует.

— А возможно ли в существующих системах «вытащить» решение суда, не приходя в суд, и будет ли такой документ легитимным? — задаем вопрос, вдохновленные тем, что ходить в суд по «процедурным» вопросам больше нет нужды.

— Без проблем, — заверяет судья ВС. — Полученный посредством «Судебного кабинета» документ вполне легитимен: на нем есть такие же штрих-коды (ЭЦП вынесшего его судьи), что и на документе суда (при нарочном его получении). Вы можете и дома на компьютере распечатать постановление или решение суда. Не нужно приходить в суд, брать «живую» подпись, но если человек хочет, это его право — суд может предоставить ему такой документ с подписью и печатью. Только зачем, если подделать штрих-код на судебном акте, полученном из интернета, никто не может? Этот штрих-код сканируется любым госорганом для подтверждения подлинности документа, в него невозможно внести изменения, он имеет ту же юридическую силу, как и заверенный печатью документ, предъявляется всем, с ним можно обратиться в Центр обслуживания населения, в другой суд. Он также обязателен к исполнению, как и его бумажный аналог.

— А если я, сторона по делу, просчитался со временем получения этого решения суда и попытаюсь получить его через год-два?

— Сейчас «Судебный кабинет» располагает судебными актами всех судов с 2009 года, в том числе и промежуточными. Достаточно набрать «Судебном кабинете» год, суд, фамилию стороны — и, пожалуйста! Надо отметить процесс сканирования всех судебных актов с 2009 года занял продолжительное время. В 2010 году, когда системы еще не было, специально для этой работы выделяли сотрудников для оцифровки. Система заработала внутри судейской системы в 2011 году, потом все стало заполняться автоматически.

— То есть найти решение по интересующему меня делу я могу в любое время?

— Конечно, Вам необходимо лишь иметь при себе свою электронную цифровую подпись.

Видеоадвокат — это уже реальность.

Возвращаясь к сэкономленным на бумажных извещениях денежных средствах: они пошли на обеспечение выстроенной казахстанским судом системы видеоконференцсвязи «Точка-Точка» — системы видеосвязи между судами различных уровней. С ее помощью участник судебного процесса может воспользоваться услугами адвоката из Астаны или Алматы, а самому юристу не придется никуда выезжать из города.

— Много было обращений в Астану, связанных с тем, что люди нанимали работающих в столице адвокатов для рассмотрения дел в районах Акмолинской области, — говорит Елена Максюта. — Представьте: в буран, когда закрыты дороги, человек настаивал на том, чтобы адвокат принимал участие на процессе в каком-нибудь районном суде. Сегодня онлайн-участие того же адвоката в удаленном суде реально решаемо. Обратившись, к примеру, в суд Астаны он сообщает о дате и времени проведения интересующего его процесса в таком-то районном суде. Суды обеспечивают его удаленное участие на процессе посредством видеоконференцсвязи. По такому принципу мы провели уже 395 судебных заседаний в режиме онлайн.

Любой участник судебного процесса, таким образом, вправе написать соответствующее заявление на удаленное его участие в судебном процессе, и это осуществляется буквально спустя каких-то полчаса, отведенные на соединение ВКС. Примечательно, что оплата за такую услугу производится из республиканского бюджета как раз в рамках экономии средств от производства СМС-уведомлений.

— То есть все идет к тому, чтобы граждане могли вообще не являться в суд, а участвовать в рассмотрении их дел дистанционно?

— В некоторых странах такая практика существует, когда люди дистанционно, с персональных компьютеров, либо вообще со смартфонов принимают участие в заседаниях суда. Но у нас необходимо по процессуальному закону установление личности участников процесса, и это требует их физического присутствия либо в суде, в котором идет заседание, либо в суде, который связан с этим судом ВКС.

Тем не менее, возможность дистанционных судебных заседаний по уголовным делам судейским корпусом республики уже отрабатывается совместно с МВД: в таком режиме подозреваемого либо заключенного не приходится конвоировать из следственного изолятора либо мест заключения, что снижает расходы и риски, связанные с возможностью побега заключенных. В прошлом году оборудованием ВКС оснащены 32 исправительных учреждения страны.

Е-суд: уже реально!

Электронные новшества дисциплинируют всех участников процесса — так, по словам Елены Максюты, после внедрения в стране обязательной аудио- и видеофиксации судебных процессов резко сократилось количество жалоб на судей.

«Видеозапись не изменишь, не смонтируешь, на ней четко видно, кто и как себя ведет на судебном заседании», — поясняет она. Электронные новшества позволяют «добирать» недостающие для рассмотрения дела документы самому судье в режиме реального времени, не перенося дату заседания на другой день.

«Действующие шлюзы с банками второго уровня позволяют судьям в режиме реального времени сделать запрос, проверить квитанции по ИИН, приобщить к делу необходимый документ, — говорит судья. — Если возникнут какие-то вопросы, мы через эту систему можем запросить информацию в госорганах, к примеру, в земельном комитете в режиме реального времени, прописку лица проверить, сведения о юрлицах, через налоговый комитет — подлинность той или иной квитанции.

Никуда не нужно уходить из зала суда при получении этого документа, заседание не переносится, счет идет на минуты. Просто чисто технически судье приходится из зала судебных заседаний выйти в себе кабинет, чтобы запросить эту информацию, но сейчас делаются электронные судебные кабинеты в залах судебных заседаний, — добавляет она.

Судья сообщила о запуске в целях оптимизации судопроизводства в Сарыаркинском районном суде столицы пилотного проекта Верховного Суда по рассмотрению дел приказного производства в электронном виде. Теперь процессы этой категории дел в рамках проекта будут рассматриваться без предоставления гражданами документов на бумажных носителях и, соответственно без их бумажного рассмотрения в суде. Это и есть 100% электронное судопроизводство: от подачи и регистрации заявления до направления на исполнение вступившего в законную силу судебного акта.

Преимущество пилотного проекта еще и в том, что теперь нет необходимости заводить и подшивать дела, все материалы дела будут храниться в электронном виде в архиве суда. В суде специально оборудован зал судебного заседания, позволяющий рассматривать дела в электронном формате, организована работа сотрудников мобильного ЦОНа.

«Электронное судопроизводство» — это когда никаких бумаг при рассмотрении дела не будет вообще, когда у судьи, сторон дела и адвокатов на столах будут только компьютеры, где будет собрана вся документация по рассматриваемому делу. То есть при таком раскладе в суд участник по делу идет только с одним удостоверением личности.

С «Зандылык» не побалуешь.

Более того, электронные системы способны обеспечивать еще и надзор за законностью принимаемых решений, превращаясь в так называемые «системы управления рисками» — к таковым относится совместная система ВС и Генпрокуратуры «Зандылык», работающая в пилотном режиме (в «промышленном» режиме она начнет действовать со второго полугодия текущего года). «Зандылык» — своеобразное электронное «око государево», обеспечивающее движение и аналитическое сопровождение всех уголовных дел и обнаруживающее отклонение от нормы.

— В систему, начиная с предварительного следствия, загружают все документы по делу, — поясняет Елена Максюта. — И в режиме реального времени любой человек может их посмотреть — понятно, что есть тайна следствия, есть документы, доступ к которым имеет не каждый, но вот обобщение, статистику — сколько людей привлечено по этой категории дел, какая была мера наказания, может увидеть любой. Чтобы человек, если он попал в орбиту уголовного дела, хотя бы мог предполагать, каким образом оно будет двигаться и чего ожидать. Кстати, у системы есть число прикладная функция. Так, если позиция прокурора по конкретному делу или позиция судьи отличается от нормы закона, то система тут же «загорается красным», сигнализирует об этом вышестоящим прокурорам и судьям — срок дали меньше меньшего или, наоборот, запросили слишком много.

Фактически, система существенно снижает возможные ошибки. «Красный свет», по словам представительницы ВС, «загорается» и при любых, даже самых минимальных, процессуальных нарушениях по тому или иному делу. Например, при нарушении сроков по вложению в систему того или иного акта, что исключает возможность судебной волокиты. В общем, автоматизация судебных процессов ведет к улучшению их качества и доступности правосудия для всех граждан. Под доступностью в данном случае подразумевается и максимальная удобность взаимоотношений с судебными органами. А эта доступность для всех и каждого в равной степени, в конечном счете, и является одной из главных целей судебной системы.