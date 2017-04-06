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10:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Александр Проценко назначен руководителем службы Госжилнадзора Иркутской области

Сергей Левченко подписал соответствующее распоряжение.

Источник: IrkutskMedia.ru

Министерством Иркутской области назначен на должность руководителя службы государственного жилищного надзора Александр Проценко. Приказ об этом подписан губернатором региона Сергеем Левченко. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Справка: ПРОЦЕНКО Александр. Родился в 1957 году в Зиме. В 1991 году окончил Харьковскую высшую школу МВД по специальности «правоведение». В 1975 — 1978 годах проходил службу в Военно-Морском Флоте СССР. До 1980 года работал фрезеровщиком на Иркутском заводе радиоприемников. С 1980 по 1996 год служил в органах внутренних дел в Иркутской области. В 1996 — 2000 годах — консультант-эксперт Контрольно-счетной палаты Иркутской области. С 2001 по 2004 год служил на разных руководящих должностях в ангарских и иркутских структурах ОАО «НК «ЮКОС». В 2004 — 2006 — помощник директора Ейского филиала ФГУП «Росморпорт» в Краснодарском крае, затем — главный специалист ФГУП «Росморпорт» в Москве. С 2006 по 2008 год работал в разных должностях в ОАО «Автоваз» в Тольяти, а с 2008 по 2010 год — в Государственной корпорации «Ростехнологии» в Москве. В 2011 году — начальник Департамента аудита и внутреннего контроля, заместитель генерального директора ООО «Иркутская нефтяная компания». В 2012 году — заместитель директора представительства компании «Пилсен Стил» в Москве. С ноября 2012 года по декабрь 2013 года — генеральный директор ОАО «Иркутское региональное жилищное агентство». В 2013 — 2016 годах — заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. С февраля 2016 года работал заместителем председателя комитета — начальником имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска. Первые три месяца 2017 года занимал должность генерального директора АО «Иркутское региональное жилищное агентство».

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