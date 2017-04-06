Александр Проценко назначен руководителем службы Госжилнадзора Иркутской области

Министерством Иркутской области назначен на должность руководителя службы государственного жилищного надзора Александр Проценко. Приказ об этом подписан губернатором региона Сергеем Левченко. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Справка: ПРОЦЕНКО Александр. Родился в 1957 году в Зиме. В 1991 году окончил Харьковскую высшую школу МВД по специальности «правоведение». В 1975 — 1978 годах проходил службу в Военно-Морском Флоте СССР. До 1980 года работал фрезеровщиком на Иркутском заводе радиоприемников. С 1980 по 1996 год служил в органах внутренних дел в Иркутской области. В 1996 — 2000 годах — консультант-эксперт Контрольно-счетной палаты Иркутской области. С 2001 по 2004 год служил на разных руководящих должностях в ангарских и иркутских структурах ОАО «НК «ЮКОС». В 2004 — 2006 — помощник директора Ейского филиала ФГУП «Росморпорт» в Краснодарском крае, затем — главный специалист ФГУП «Росморпорт» в Москве. С 2006 по 2008 год работал в разных должностях в ОАО «Автоваз» в Тольяти, а с 2008 по 2010 год — в Государственной корпорации «Ростехнологии» в Москве. В 2011 году — начальник Департамента аудита и внутреннего контроля, заместитель генерального директора ООО «Иркутская нефтяная компания». В 2012 году — заместитель директора представительства компании «Пилсен Стил» в Москве. С ноября 2012 года по декабрь 2013 года — генеральный директор ОАО «Иркутское региональное жилищное агентство». В 2013 — 2016 годах — заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. С февраля 2016 года работал заместителем председателя комитета — начальником имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска. Первые три месяца 2017 года занимал должность генерального директора АО «Иркутское региональное жилищное агентство».