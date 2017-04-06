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10:14 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде возрождается шефство над военными памятниками

Фракция единороссов в волгоградской гордуме выступила с инициативой о возрождении шефства над военными памятниками в городе.

Источник: РИАЦ

Депутаты подготовили обращение к общественным, коммерческим и другим организациям города с предложением принять участие в акции по благоустройству объектов исторического наследия, закрепив шефство над каждым из них.

Руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Волоцков отметил, что объем предстоящей работы достаточно серьезный и включает в себя несколько этапов.

До 1 мая 2017 года членам фракции «Единой России» необходимо провести работы по благоустройству памятных мест на территориях своих избирательных округов. До 1 июня, совместно с районными администрациями, определить перечень комплексных работ, чтобы к 1 ноября текущего года, вместе с администрацией города, при поддержке коммерческих и общественных организаций, завершить их.

Как отметил глава администрации города-героя Виталий Лихачев, сегодня на территории Волгограда находится более 400 памятников и памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне. Осмотр показал, что часть их них находится в отличном состоянии, однако немало и таких, что нуждаются в ремонте и благоустройстве. «Необходимо привести в порядок абсолютно каждый памятник — это наша история, на уроках которой должно воспитываться молодое поколение волгоградцев», — подчеркнул глава городской администрации.

На расширенном заседании фракции было отмечено, что данная инициатива тем актуальна в связи с приближающимся юбилеем Сталинградской Победы, который, по Указу президента Владимира Путина, будет отмечать вся страна.

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