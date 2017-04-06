В Волгограде возрождается шефство над военными памятниками
Фракция единороссов в волгоградской гордуме выступила с инициативой о возрождении шефства над военными памятниками в городе.
Фракция единороссов в волгоградской гордуме выступила с инициативой о возрождении шефства над военными памятниками в городе.
Депутаты подготовили обращение к общественным, коммерческим и другим организациям города с предложением принять участие в акции по благоустройству объектов исторического наследия, закрепив шефство над каждым из них.
Руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Волоцков отметил, что объем предстоящей работы достаточно серьезный и включает в себя несколько этапов.
До 1 мая 2017 года членам фракции «Единой России» необходимо провести работы по благоустройству памятных мест на территориях своих избирательных округов. До 1 июня, совместно с районными администрациями, определить перечень комплексных работ, чтобы к 1 ноября текущего года, вместе с администрацией города, при поддержке коммерческих и общественных организаций, завершить их.
Как отметил глава администрации
На расширенном заседании фракции было отмечено, что данная инициатива тем актуальна в связи с приближающимся юбилеем Сталинградской Победы, который, по Указу президента Владимира Путина, будет отмечать вся страна.