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11:36 (мск), источник: Ежедневник.by

Белорусам, работающим в России, могут продлить срок замены водительских прав

В Госдуму РФ внесен проект закона, которым предлагается продлить еще на год — до 1 июня 2018 года — предельный срок обмена иностранных водительских прав на российские для работы профессиональным шофером на территории РФ.

Источник: Ежедневник.by

В 2013 году в России был принят закон в целях установления запрета на привлечение для работы в качестве водителей лиц, не имеющих водительских удостоверений, выданных в РФ, сообщает ТАСС.

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«В соответствии с пунктом 13 статьи 25 закона “О безопасности дорожного движения”, с 1 июня 2017 года вступает в силу требование о запрете допуска к управлению транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности», — указывают авторы. При этом обязательным условием обмена водительских прав является сдача трех экзаменов — одного теоретического и двух практических (на автодроме и в условиях городского движения).

В российских транспортных компаниях, осуществляющих международные перевозки, трудоустроено около 9,5 тыс. иностранных водителей, в основном граждане Беларуси. Подавляющее большинство таких транспортных компаний расположено в Смоленской (порядка 5 тыс. иностранных водителей), в Брянской областях и в Московском регионе.

«При этом на практике они столкнулись с рядом проблем, которые характерны практически для всех указанных регионов. Основным препятствием является отсутствие необходимой материально-технической базы в подразделениях Госавтоинспекции — требуемого для сдачи экзамена водителя- международника подвижного состава и оборудованных площадок (автодромов)», — отмечается в сопроводительных документах.

В этой связи депутаты предложили перенести срок завершения обмена иностранных водительских прав до 1 июня 2018 года. «Предлагаемый срок представляется реалистичным и обеспечивающим благоприятные условия для перевозчиков и работающих у них иностранных водителей для планирования кампании по обмену водительских удостоверений», — полагают авторы.

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