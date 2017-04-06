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10:37 (мск), источник: Volga News

Власти Самары разрабатывают программу «Комфортная городская среда» на 2018−2022 годы

Администрация Самары опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы «Комфортная городская среда» на 2018−2022 гг., сообщил сайт департамента городского хозяйства и экологии.

Программа должна быть утверждена до 31 декабря 2017 года.

В постановлении говорится, что в настоящее время в Самаре большая часть дворовых территорий и отдельные наиболее посещаемые общественные территории имеют значительный износ. Фактический срок эксплуатации твердых покрытий и элементов благоустройства составляет от 10 до 30 лет.

В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние не соответствует современным требованиям и нуждается в модернизации. В связи с этим дворовые территории и участки наиболее посещаемых общественных пространств требуют проведения необходимых работ.

На текущий момент к ним относятся:

дворовые территории в зонах многоквартирной застройки;.

девять парков, которые занимают 173 га; четыре очереди набережной реки Волги с примыкающими бульварами (общая площадь — более 30 га);.

пешеходные пути на территориях общего пользования.

Благоустраивать эти территорию планируют в рамках программы «Комфортная городская среда», которая начнет работать уже в этом году.

Согласно постановлению Фурсова, в ближайшее время будет утвержден порядок проведения общественного обсуждения проекта программы на 2017 год.

Общественное обсуждение будет проводиться до 30 апреля 2017 года.

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